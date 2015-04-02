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Ветер крепчает
Отзывы о мультфильме «Ветер крепчает»
Kaze tachinu / The Wind Rises
Ветер крепчает
2013 / Япония
Трейлер
7.6
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А думаю Миядзаки вне оценок. По крайне мере сейчас, может быть, когда начинал еще - да, сейчас- нет. Старик, романтически мечтающий, плывущий всю жизнь во сне, показал наверное свой прототип, на основе реальной истории. Крепкая проза, потрясающее качество изображения; рисованные характеры, в разы превосходят характеры реальных актеров, большинства сегодняшних фильмов. Это просто удивительно так оживить рисунки. Это как будто придя, в изобразительный музей им.Пушкина, вы на 80 минут застряли на против картины Гойя, и увидели там целое кино..
2 апреля 2015, 12:51
1
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
8.0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Удивляюсь я академикам штатовским. Номинировать Ветер на Оскар и отдать премию Замороженной или как её там... Несравнимые же вещи. У Миядзаки такая чистая, хрустальная история, и нарисовано божественно красиво. От земли отрывает. Глаз у них нет, что ли?
Ответ на сообщение Toporock от 28/02/2014 - 12:53:32
Гойя? может быть, но спорно. А вот из моего любимого Клода Моне нормальный такой Миядзаки бы получился ✊
Что шедевр и вне оценок, согласна.
2 апреля 2015, 12:51
0
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اناستاسيا بيليكوفا
28 июня 2022, 19:47
Оценка
Главное формат аниме🤤
28 июня 2022, 19:47
0
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Ответ на сообщение Toporock от 28/02/2014 - 12:53:32
Гойя? может быть, но спорно. А вот из моего любимого Клода Моне нормальный такой Миядзаки бы получился ✊
Что шедевр и вне оценок, согласна.
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