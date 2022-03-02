Содержание:

Джейсон Кларк – Фильмы

Джейсон Кларк - «Эверест»

Джейсон Кларк - «Великий Гэтсби»

Джейсон Кларк - «Терминатор: Генезис»

Джейсон Кларк – Личная жизнь

Джейсон Кларк родился 17 июля 1969 года в Уинтоне, штат Квинсленд (Австралия) в семье заводчика овец. Он с детства интересовался телевидением, и начал появляться в австралийских телешоу в конце 1990-х годов.

Джейсон Кларк – Фильмы

Среди ранних проектов Кларка - «Школа разбитых сердец», «Блу хиллеры», «Дикая сторона». Позже он появлялся во множестве телесериалов Австралии, включая «Зов убийцы», «Домой и в путь», «Все святые», «На краю Вселенной», «Сине-белый воротничок» и «Стингеры». Он сыграл Томми Кэффи в сериале «Братство», а также в появился фильмах «Человеческий контракт», «Смертельная гонка». В 2002 году Кларк исполнил роль в культовом австралийском фильме «Клетка для кроликов» о жестокой политике ассимиляции в Австралии. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о трех девочках-полукровках, родившихся от представителей двух разных рас - европейцев и аборигенов. Дети, насильствено отправленные на перевоспитание, сбегают из лагеря и проходят 2400 км пешком до дома.

В 2009 году актер сыграл Джона Гамильтона в криминальной биографии «Джонни Д» о знаменитом американском грабителе банков. В 2012 году Кларк появился в роли Говарда Бондуранта в еще одном фильме о гангстерах «Самый пьяный округ в мире», который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля. Через год сыграл в ленте «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, а еще через год в очередном фильме франшизы «Планета обезьян». В 2015 году исполнил главную мужскую роль в картине «Терминатор: Генезис» вместе со своей однофамилицей Эмилией Кларк. В этом же году он появился в фильме Бальтасара Кормакура «Эверест». В 2018 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки».

Джейсон Кларк - «Эверест»

Драматический триллер Бальтасара Кормакура 2015 года, основанный на реальных событиях, имевших место в Гималаях в мае 1996 года. Опытный инструктор Роб Холл (Джейсон Кларк), руководитель экспедиции Adventure Consultants, собирается покорить Эверест с лучшими альпинистами. Одновременно с ними стартует еще одна коммерческая экспедиция Mountain Madness – под руководством Скотта Фишера (Джейк Джилленхол). Но самая высокая гора планеты готова покориться далеко не каждому смельчаку.

Джейсон Кларк - «Великий Гэтсби»

Экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, снятая Базом Лурманом. Действие разворачивается весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя». Ник Каррауэй (Тоби Магуайр), выпускник Йельского университета, приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк и селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби (Леонардо До Каприо). На противоположном берегу бухты проживают кузина Ника – Дэйзи (Кэри Маллиган) и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен (Джоэл Эдгертон). Подруга Ника Джордан (Элизабет Дебики) рассказывает ему, что у Гэтсби был роман с Дэйзи, но он ушел на фронт и просто исчез, и справившись с горем, она вышла замуж за Тома. Но она несчастна, потому что до сих пор любит Гэтсби. При этом ее муж тайно встречается с женой местного автомеханика Джорджа Уилсона (Джейсон Кларк).

Джейсон Кларк - «Терминатор: Генезис»

Фантастический боевик Алана Тейлора 2015 года. В прологе Кайл Риз (Джай Кортни) рассказывает, как началось восстание машин сети «Скайнет» и появился «пророк» Джон Коннор (Джейсон Кларк), который знал как их обезвредить. В 2028 году человечество одерживает верх над терминаторами, но перед полным поражением «Скайнет» успевает отправить в 1984 год одну из своих машин Т-800 (Бретт Азар), чтобы убить мать Джона – Сару Коннор (Эмилия Кларк). Тогда Джон посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить свою мать и спасти будущее. Такой неожиданный поворот событий создает разлом во времени.

Джейсон Кларк – Личная жизнь

Кларк женат на модели Сесиль Бречиа, которая ждет от него ребенка. Свою личную жизнь актер держит в секрете, в том числе не пользуется соцсетями.