Содержание:
Джейсон Кларк – Фильмы
Джейсон Кларк - «Эверест»
Джейсон Кларк - «Великий Гэтсби»
Джейсон Кларк - «Терминатор: Генезис»
Джейсон Кларк – Личная жизнь
Джейсон Кларк родился 17 июля 1969 года в Уинтоне, штат Квинсленд (Австралия) в семье заводчика овец. Он с детства интересовался телевидением, и начал появляться в австралийских телешоу в конце 1990-х годов.
Среди ранних проектов Кларка - «Школа разбитых сердец», «Блу хиллеры», «Дикая сторона». Позже он появлялся во множестве телесериалов Австралии, включая «Зов убийцы», «Домой и в путь», «Все святые», «На краю Вселенной», «Сине-белый воротничок» и «Стингеры». Он сыграл Томми Кэффи в сериале «Братство», а также в появился фильмах «Человеческий контракт», «Смертельная гонка». В 2002 году Кларк исполнил роль в культовом австралийском фильме «Клетка для кроликов» о жестокой политике ассимиляции в Австралии. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о трех девочках-полукровках, родившихся от представителей двух разных рас - европейцев и аборигенов. Дети, насильствено отправленные на перевоспитание, сбегают из лагеря и проходят 2400 км пешком до дома.
В 2009 году актер сыграл Джона Гамильтона в криминальной биографии «Джонни Д» о знаменитом американском грабителе банков. В 2012 году Кларк появился в роли Говарда Бондуранта в еще одном фильме о гангстерах «Самый пьяный округ в мире», который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля. Через год сыграл в ленте «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, а еще через год в очередном фильме франшизы «Планета обезьян». В 2015 году исполнил главную мужскую роль в картине «Терминатор: Генезис» вместе со своей однофамилицей Эмилией Кларк. В этом же году он появился в фильме Бальтасара Кормакура «Эверест». В 2018 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки».
Драматический триллер Бальтасара Кормакура 2015 года, основанный на реальных событиях, имевших место в Гималаях в мае 1996 года. Опытный инструктор Роб Холл (Джейсон Кларк), руководитель экспедиции Adventure Consultants, собирается покорить Эверест с лучшими альпинистами. Одновременно с ними стартует еще одна коммерческая экспедиция Mountain Madness – под руководством Скотта Фишера (Джейк Джилленхол). Но самая высокая гора планеты готова покориться далеко не каждому смельчаку.
Экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, снятая Базом Лурманом. Действие разворачивается весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя». Ник Каррауэй (Тоби Магуайр), выпускник Йельского университета, приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк и селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби (Леонардо До Каприо). На противоположном берегу бухты проживают кузина Ника – Дэйзи (Кэри Маллиган) и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен (Джоэл Эдгертон). Подруга Ника Джордан (Элизабет Дебики) рассказывает ему, что у Гэтсби был роман с Дэйзи, но он ушел на фронт и просто исчез, и справившись с горем, она вышла замуж за Тома. Но она несчастна, потому что до сих пор любит Гэтсби. При этом ее муж тайно встречается с женой местного автомеханика Джорджа Уилсона (Джейсон Кларк).
Фантастический боевик Алана Тейлора 2015 года. В прологе Кайл Риз (Джай Кортни) рассказывает, как началось восстание машин сети «Скайнет» и появился «пророк» Джон Коннор (Джейсон Кларк), который знал как их обезвредить. В 2028 году человечество одерживает верх над терминаторами, но перед полным поражением «Скайнет» успевает отправить в 1984 год одну из своих машин Т-800 (Бретт Азар), чтобы убить мать Джона – Сару Коннор (Эмилия Кларк). Тогда Джон посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить свою мать и спасти будущее. Такой неожиданный поворот событий создает разлом во времени.
Кларк женат на модели Сесиль Бречиа, которая ждет от него ребенка. Свою личную жизнь актер держит в секрете, в том числе не пользуется соцсетями.
Во время работы над фильмом «Великий Гэтсби» режиссер Баз Лурман получил травму от удара операторским краном, и пришлось прервать съемки.
Фильм «Эверест» основан на самой масштабной катастрофе, произошедшей на Эвересте в 1996 году.
Роль Джона Коннора в фильме «Терминатор: Генезис» досталась Кларку благодаря тому, что Кристиан Бэйл не смог найти время на работу в этом фильме.