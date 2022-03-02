Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джейсон Кларк

Джейсон Кларк

Jason Clarke
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк Jason Clarke
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейсона Кларка

Содержание: 
Джейсон Кларк – Фильмы
Джейсон Кларк - «Эверест»
Джейсон Кларк - «Великий Гэтсби»
Джейсон Кларк - «Терминатор: Генезис»
Джейсон Кларк – Личная жизнь

Джейсон Кларк родился 17 июля 1969 года в Уинтоне, штат Квинсленд (Австралия) в семье заводчика овец. Он с детства интересовался телевидением, и начал появляться в австралийских телешоу в конце 1990-х годов.

Джейсон Кларк – Фильмы

Среди ранних проектов Кларка - «Школа разбитых сердец», «Блу хиллеры», «Дикая сторона». Позже он появлялся во множестве телесериалов Австралии, включая «Зов убийцы», «Домой и в путь», «Все святые», «На краю Вселенной», «Сине-белый воротничок» и «Стингеры». Он сыграл Томми Кэффи в сериале «Братство», а также в появился фильмах «Человеческий контракт», «Смертельная гонка». В 2002 году Кларк исполнил роль в культовом австралийском фильме «Клетка для кроликов» о жестокой политике ассимиляции в Австралии. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о трех девочках-полукровках, родившихся от представителей двух разных рас - европейцев и аборигенов. Дети, насильствено отправленные на перевоспитание, сбегают из лагеря и проходят 2400 км пешком до дома.

В 2009 году актер сыграл Джона Гамильтона в криминальной биографии «Джонни Д» о знаменитом американском грабителе банков. В 2012 году Кларк появился в роли Говарда Бондуранта в еще одном фильме о гангстерах «Самый пьяный округ в мире», который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля. Через год сыграл в ленте «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, а еще через год в очередном фильме франшизы «Планета обезьян». В 2015 году исполнил главную мужскую роль в картине «Терминатор: Генезис» вместе со своей однофамилицей Эмилией Кларк. В этом же году он появился в фильме Бальтасара Кормакура «Эверест». В 2018 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки».

Джейсон Кларк - «Эверест»

Драматический триллер Бальтасара Кормакура 2015 года, основанный на реальных событиях, имевших место в Гималаях в мае 1996 года. Опытный инструктор Роб Холл (Джейсон Кларк), руководитель экспедиции Adventure Consultants, собирается покорить Эверест с лучшими альпинистами. Одновременно с ними стартует еще одна коммерческая экспедиция Mountain Madness – под руководством Скотта Фишера (Джейк Джилленхол). Но самая высокая гора планеты готова покориться далеко не каждому смельчаку.

Джейсон Кларк - «Великий Гэтсби»

Экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, снятая Базом Лурманом. Действие разворачивается весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя». Ник Каррауэй (Тоби Магуайр), выпускник Йельского университета, приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк и селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби (Леонардо До Каприо). На противоположном берегу бухты проживают кузина Ника – Дэйзи (Кэри Маллиган) и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен (Джоэл Эдгертон). Подруга Ника Джордан (Элизабет Дебики) рассказывает ему, что у Гэтсби был роман с Дэйзи, но он ушел на фронт и просто исчез, и справившись с горем, она вышла замуж за Тома. Но она несчастна, потому что до сих пор любит Гэтсби. При этом ее муж тайно встречается с женой местного автомеханика Джорджа Уилсона (Джейсон Кларк).

Джейсон Кларк - «Терминатор: Генезис»

Фантастический боевик Алана Тейлора 2015 года. В прологе Кайл Риз (Джай Кортни) рассказывает, как началось восстание машин сети «Скайнет» и появился «пророк» Джон Коннор (Джейсон Кларк), который знал как их обезвредить. В 2028 году человечество одерживает верх над терминаторами, но перед полным поражением «Скайнет» успевает отправить в 1984 год одну из своих машин Т-800 (Бретт Азар), чтобы убить мать Джона – Сару Коннор (Эмилия Кларк). Тогда Джон посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить свою мать и спасти будущее. Такой неожиданный поворот событий создает разлом во времени.

Джейсон Кларк – Личная жизнь

Кларк женат на модели Сесиль Бречиа, которая ждет от него ребенка. Свою личную жизнь актер держит в секрете, в том числе не пользуется соцсетями.

Интересные факты о Джейсоне Кларке

Во время работы над фильмом «Великий Гэтсби» режиссер Баз Лурман получил травму от удара операторским краном, и пришлось прервать съемки.

Фильм «Эверест» основан на самой масштабной катастрофе, произошедшей на Эвересте в 1996 году.

Роль Джона Коннора в фильме «Терминатор: Генезис» досталась Кларку благодаря тому, что Кристиан Бэйл не смог найти время на работу в этом фильме.

Фильмография Джейсона Кларка
Координаты «Цитадель»
Координаты «Цитадель»
боевик, триллер 2022, США
4.0
Дьявол всегда здесь
Дьявол всегда здесь
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Асоциальная сеть
Асоциальная сеть
триллер 2020, США
5.0
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
ужасы, триллер 2019, США
6.0
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
Человек на Луне
Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.0
Винчестер. Дом, который построили призраки
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.0
Море соблазна
Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Джейсона Кларка Все фотографии
Джейсон Кларк с женой Джейсон Кларк Джейсон Кларк и Эмилия Кларк Джейсон Кларк и Арнольд Шварцнеггер
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Еще двое артистов пополнили каст фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Режиссер продолжает вербовать голливудских звезд.
Написать
2 марта 2022 12:14
HBO Max огласил дату премьеры сериала о баскетболе «Время победы: Расцвет династии Лейкерс» Продюсерский проект Адама МакКея стартует уже этой весной.
Написать
11 февраля 2022 12:44
HBO представил первый трейлер сериала о баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х Проект Адама МакКея получил название и сроки выхода.
Написать
10 декабря 2021 11:29
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши