Терминатриевый реактор На самом деле Skynet победил(а), и это не догадка, не шутка и даже не спойлер, которого миллионы посетителей кинотеатров по всему миру страшатся больше, чем Судного дня и апокалипсиса. Это – очевидный и непреложный факт. Если первых двух «Терминаторов» снимал человек, смотревший на происходящие там события человеческими глазами, то третью, четвертую и пятую части создали киборги, напрямую подключенные к главному офису и управляемые центральным процессором. У означенных…
Терминатор: да придет спаситель - лучшая часть из современных.
2/10
Все первые 4 фильма лучше, даже неудачный третий.
И не уходите из зала до окончания первых титров.
Всем приятного просмотра!
Вот с этим тоже соглашусь
А всякие "позорит наше бородатое детство" - ну, пусть это будет на его совести
✊
Это ж человек, не машина :-)
Не говоря уж о том, что если "позорит" - то в команде. Сценаристов, кастеров... всех создателей, вопсчем
А Клинт зря в "Неудержимых" не снялся. Нормальный был бы ход, поближе к народу и самокритике. А он "задрал нос". Ему же не в порно предложили сняться, и даже не во всех трёх частях ✊ Отметился бы, показал класс. Что и в "шутке" можно сыграть красиво и талантливо. Не говоря уж про возраст. Ну да - опять же, его дело
Подскажу. Это фейк был
ps первая часть трейлера - натурально, фильм категории B-movie
Клинт не мог там играть, это фигура совершенно другого масштаба. Хотя и Арни фигура! Это наше детство, это примеры лучшей фантастики, он конечно заперт в своем амплуа, да и ладно. А снимается он походу уже от нечего делать✊
Чегоо ??!!!!!✊
Авторизация по e-mail