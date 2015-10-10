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Терминатор: Генезис Терминатор: Генезис
Киноафиша Фильмы Терминатор: Генезис Отзывы о фильме «Терминатор: Генезис»
Terminator: Genesis Терминатор: Генезис 2015 / США
7.4 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Терминатор: Генезис»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Терминатриевый реактор На самом деле Skynet победил(а), и это не догадка, не шутка и даже не спойлер, которого миллионы посетителей кинотеатров по всему миру страшатся больше, чем Судного дня и апокалипсиса. Это – очевидный и непреложный факт. Если первых двух «Терминаторов» снимал человек, смотревший на происходящие там события человеческими глазами, то третью, четвертую и пятую части создали киборги, напрямую подключенные к главному офису и управляемые центральным процессором. У означенных…

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куку 10 октября 2015, 16:16
спаситель? самая отстойная часть
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Swi4e1 10 октября 2015, 16:18
Ужасное продолжение , скучный и не интересный фильм. Уступает всем старым фильмам.



Терминатор: да придет спаситель - лучшая часть из современных.



2/10
10 октября 2015, 16:18 Ответить
внимательный 10 октября 2015, 18:31
ВНимание, спойлер! кто понял - откуда в 1976 возник этот добрый т800? Они так и сохранили это в тайне? Будет продолжение?
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Кристинка 10 октября 2015, 18:31
Хочу сходить в кино, можете сказать сколько билет стоит? И стоит ли смотреть этот фильм?
10 октября 2015, 18:31 Ответить
ИльяС 10 октября 2015, 18:31
Задумка неплохая, но только до середины фильма пока не появился терминатор нового типа, в этот момент я понял что можно вставать и уходить. Вообще считаю, что все что после Терминатора-II - все хрень. В кинотеатрах начали показывать Терминатор-I, лучше бы я сходил на него ))))
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Алекс 11 октября 2015, 23:29
Увы, разочаровался. Шутки в большинстве своем плоские, спецэффеты выглядят несерьезно и дешево. Нет ощущения целостности. Нет ощущения правдоподобности. Очень многое притянуто за уши.



Все первые 4 фильма лучше, даже неудачный третий.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
James 11 октября 2015, 23:29
Фильм понравился. Ощущение как будто в детство перенёсся, классное ощущение. Шварц превращает просто неплохой фантастический боевик во что-то родное и грандиозное. И юмор, кстати, весьма неплох.

И не уходите из зала до окончания первых титров.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Витя 11 октября 2015, 23:29
Да, согласен, фильм отличный! Снят на 5 баллов! Интересный сюжет! Органично вписался даже постаревший Шварценеггер! Привет ему большой! Он большой молодец, хоть и говорят некоторые(те кто ничего не добился), что он грубоват и туповат, он всё таки он супер человек, который в свои 70 лет всё так же крут!!! )) Ура! ))
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Владимир 11 октября 2015, 23:29
Фильм классный! Фантастика - это понятно изначально, поэтому многое Надо принимать на веру, а не с точки зрения логики! Отличный, зрелищный, много Арнольда. Стоит смотреть! Рекомендую!
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Константин 11 октября 2015, 23:29
Ну не знаю... мне лично понравилось. Это же не эпохальная лента о смысле жизни, а развлекуха, и на мой взгляд довольно удачная (особенно для 5й части) - 9/10.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
павел 11 октября 2015, 23:34
замес ретро терминатора, матрицы и назад в будущее. посмотреть стоит
11 октября 2015, 23:34 Ответить
kar_p 11 октября 2015, 23:34
Фильм норм, 7/10. Сюжет без особых залипух, картинка хороша, Арни - как всегда красава)). А вот с главной героиней по мне так они напортачили: сару коннер - эту суровую жилистую амазонку теперь заменили смазливо-карамельной секси-няшкой. Вообще не в тему, сколько раз ловил семя на мысли на сколько не органично она смотрелась с оружием.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Свет 11 октября 2015, 23:34
Фильм полное дерьмо. Лишен вообще смысла. Жаль потраченного времени и денег.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Саша 11 октября 2015, 23:34
Классный фильм! Шварценеггеру огромный РЕСПЕКТ!
11 октября 2015, 23:34 Ответить
111 11 октября 2015, 23:36
Ну и что, будут тут отзывы, наконец?
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Катя 11 октября 2015, 23:36
Посмотрела сегодня, фильм понравился,рада,что Шварцнеггер снялся в этой части, а то без него уже не то! Советую всем посмотреть!
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Евгений 11 октября 2015, 23:36
Сегодня сходил в коно на премьеру. Такая лажа. а не фильм. Какую то драму сделали((
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Саша 11 октября 2015, 23:36
Обязательно пойду! Люблю фильмы со старыми любимыми актерами как Арни! Ничего не могу с собой поделать))) С детства люблю войнушку, фантастику и боевики. А про то что он не молод и не разборчив в выборе фильмов или про то что ему пора на покой,- это все зависть. В его возрасте любой мужик был бы рад так выглядеть и добиться таких результатов по жизни. Он пример для многих кто стремится к своей цели и добивается её! Задайте себе вопрос чего вы хотите и что для этого сделали и получилось ли у вас? Воот.

Всем приятного просмотра!
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Ли 11 октября 2015, 23:38
При трейлер понравился. Собираюсь посмотреть фильм. :)
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Gunslinger7 13 октября 2015, 00:19
А снимается он походу уже от нечего делать



Вот с этим тоже соглашусь

А всякие "позорит наше бородатое детство" - ну, пусть это будет на его совести







Это ж человек, не машина :-)



Не говоря уж о том, что если "позорит" - то в команде. Сценаристов, кастеров... всех создателей, вопсчем

А Клинт зря в "Неудержимых" не снялся. Нормальный был бы ход, поближе к народу и самокритике. А он "задрал нос". Ему же не в порно предложили сняться, и даже не во всех трёх частях ✊ Отметился бы, показал класс. Что и в "шутке" можно сыграть красиво и талантливо. Не говоря уж про возраст. Ну да - опять же, его дело
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Gunslinger7 13 октября 2015, 00:19
подскажите, кто понял, как это получилось- первый тизер несколько месяцев назад был другой, с Ферлонгом, Линда Хэмилтон, Роберт Патрик! куда они делись?



Подскажу. Это фейк был
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Антон 13 октября 2015, 00:19
А я бы посмотрел ради красивых взрывов, спецэфектов и тому подобное. И знаю на 100500% что все, кто обсерает этот кин, посмотрят его )
13 октября 2015, 00:19 Ответить
LaPrimavera 13 октября 2015, 00:23
подскажите, кто понял, как это получилось- первый тизер несколько месяцев назад был другой, с Ферлонгом, Линда Хэмилтон, Роберт Патрик! куда они делись?
13 октября 2015, 00:23 Ответить
maple 13 октября 2015, 00:25
Не знаю, каким получится фильм, но отношусь к нему примерно так же, как к выходам на сцену Майи Плисецкой в 75 лет на поантах или Эдиты Пьехи в аналогичном возрасте - то есть в обалдении от человеческого мужества и наглости бросить вызов старости. Старики не могут сравняться с молодыми, конечно, в силе, красоте, ловкости, но сам пример отношения к жизни вдохновляет.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
робокоп 13 октября 2015, 22:26
Запасаемся попкорном и колой,а то и чем покрепче.И ждем ждем ждем.Но думаю це будет такая уйня шо песец....вспомнить только чего они наворотили с робокопом,это ужОс.Плачущий робокоп - это перебор!!!С терминатором чую будет та же картина,как бы там его не научили сексом с людьми заниматься))))
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Foggy 28 ноября 2015, 21:46
из уважения к второму фильму, который в 2014 смотрится с интересом (моя любимая сцена из грибного облака и скелет, цепляющийся за забор в момент взрыва), на этот я сам не пойду и чужие деньги, если потащат, все равно откажусь тратить ✊

ps первая часть трейлера - натурально, фильм категории B-movie
28 ноября 2015, 21:46 Ответить
Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Цитата (yamamoto, 08/12/2014 - 20:09:04):а Клинт Иствуд - не вписывается в это говно



Клинт не мог там играть, это фигура совершенно другого масштаба. Хотя и Арни фигура! Это наше детство, это примеры лучшей фантастики, он конечно заперт в своем амплуа, да и ладно. А снимается он походу уже от нечего делать✊
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Оля 5 декабря 2015, 16:04
Очень хотим посмотреть!!!!!!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Toporock 15 февраля 2016, 11:36
Да ,жесть))
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
Шверценберг 15 февраля 2016, 11:36
Оценка
Застрявший в прошлом, постаревший юнит Т-800 снова рвётся в битву. Теперь, воссоединившись с Джоном и его отцом Кайлом, они должны бороться, чтобы защитить женщину, с которой всё началось. Для того, чтобы спасти будущее, он должен первым переписать прошлое.



Чегоо ??!!!!!✊
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
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