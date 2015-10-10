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Терминатриевый реактор На самом деле Skynet победил(а), и это не догадка, не шутка и даже не спойлер, которого миллионы посетителей кинотеатров по всему миру страшатся больше, чем Судного дня и апокалипсиса. Это – очевидный и непреложный факт. Если первых двух «Терминаторов» снимал человек, смотревший на происходящие там события человеческими глазами, то третью, четвертую и пятую части создали киборги, напрямую подключенные к главному офису и управляемые центральным процессором. У означенных…