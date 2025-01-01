[Из трейлера]

[после того, как увидел Терминатора, не подозревая, что это хороший Терминатор, Кайл достаёт пистолет с намерением убить Терминатора]

Сара Коннор Эти пули убьют.

Кайл Риз Он пришёл тебя убить. Сиди в грузовике.

[Риз обнаруживает, что Терминатор исчез. Терминатор появляется и использует дубинку, чтобы оглушить Риза]

Кайл Риз [Сара подходит и видит, что Риз без сознания]

Сара Коннор Отлично. Просто отлично.