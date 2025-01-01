Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Терминатор: Генезис Цитаты из фильма Терминатор: Генезис

Цитаты из фильма Терминатор: Генезис

Guardian Я вернусь.
Sarah Connor Что?
[Страж прыгает с вертолёта]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сара обнимает Поупса перед тем, как войти в устройство перемещения во времени. Поупс не понимает смысла объятий]
Guardian Это бессмысленный жест. Зачем цепляться за того, кого надо отпустить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Я пыталась научить его сливаться с толпой.
Guardian Привет, Кайл Риз. Рад с тобой познакомиться.
[Т-800 «улыбается»]
Kyle Reese Ты шутишь?
Sarah Connor Я знаю, что есть над чем работать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Где, чёрт возьми, ты был?
Guardian Застрял в пробке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor [Срочно] Давай!
Guardian [Терминатор садится в автобус и замечает, что Сара не пристегнута] Сара Коннор, пристегни ремень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor Я не человек, не машина... Я нечто большее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian [Рису] Защити мою Сару.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective O'Brien Чёртовы роботы, прыгающие во времени! Затирают свои чёртовы следы! Я же говорил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Иди со мной, если хочешь жить! СРАЗУ, СОЛДАТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Страж останавливает свою машину посреди потока и видит, как полиция сопровождает Сару и Кайла неподалёку. Водитель сзади сигналит]
Angry Driver Двигай, му#ак!
Guardian Покажи средний палец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Детектив О’Брайен допрашивает Сару и хочет помочь]
Sarah Connor Мы здесь, чтобы остановить конец света.
Detective O'Brien Со мной можно работать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian [после того, как его рука невольно дрожит, пока они заряжают патроны] Стар.
Kyle Reese Не устарел.
Guardian Пока нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian [после столкновения с полицейской машиной] Рад тебя видеть. Выходи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терминатор выбивает дверь, Сара и Риз направляют оружие в его сторону, Сара с облегчением понимает, что это Страж]
Sarah Connor Папочка!
Guardian Рад тебя видеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Молодой злой Терминатор подбирается к панкам]
Terminator Отдавай одежду сейчас же.
Terminator [сзади] Она тебе не пригодится.
[Молодой злой Терминатор оборачивается и видит, что старший хороший Терминатор снимает капюшон и держит дробовик]
Terminator Я тебя ждал.
[Старший хороший Терминатор стреляет в молодого злого Терминатора]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Что ты сделал с моим сыном?
John Connor Выживание. Ты меня этому научила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor [стражу] Ты всего лишь реликт из удалённой временной линии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
[после того, как увидел Терминатора, не подозревая, что это хороший Терминатор, Кайл достаёт пистолет с намерением убить Терминатора]
Сара Коннор Эти пули убьют.
Кайл Риз Он пришёл тебя убить. Сиди в грузовике.
[Риз обнаруживает, что Терминатор исчез. Терминатор появляется и использует дубинку, чтобы оглушить Риза]
Кайл Риз [Сара подходит и видит, что Риз без сознания]
Сара Коннор Отлично. Просто отлично.
Терминатор Я его не убил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terminator Я стар, но не вышел из строя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Ты хочешь, чтобы мы на этом переместились в будущее?
Sarah Connor Да, у нас не может быть на себе ничего лишнего.
Kyle Reese Да, я знаю, как работает путешествие во времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor Я смотрю на каждого из вас и вижу следы этой долгой и страшной войны. Если мы умрём сегодня ночью, человечество умрёт вместе с нами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Всё это неправильно! Джон отправил меня сюда, чтобы спасти тебя!
Sarah Connor От терминатора, которого отправили убить меня, я знаю. Но мы уже с ним разобрались.
Kyle Reese Мы?
[появляется Т-800... и ещё один]
Kyle Reese [Терминатор взводит дробовик]
Guardian [Терминатор взводит дробовик] Я ждал тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Временная линия, в которую тебя отправил Джон, больше не существует. Всё изменилось... и мы можем остановить Судный день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Kyle Reese [рассказ] Перед смертью родители рассказывали мне, какой был мир раньше; каким он был задолго до моего рождения; до войны с машинами. Они помнили зелёный мир, огромный и прекрасный, полный смеха и надежды на будущее. Это мир, который я никогда не знал. К тому времени, когда я родился, всё это уже исчезло.
Kyle Reese «Скайнет» — компьютерная программа, созданная для автоматизации противоракетной обороны. Она должна была нас защищать, но получилось иначе. 29 августа 1997 года Скайнет «проснулся». Он решил, что всё человечество — угроза для его существования.
[кадры массового разрушения]
Kyle Reese Он использовал наши же бомбы против нас. Три миллиарда человек погибло в ядерном огне.
Kyle Reese Выжившие называли это Судным днём. Люди жили, как крысы в тени, прячась, голодая или, что хуже, попадая в лагеря на уничтожение. Я родился после Судного дня, в сломанном мире, которым правили машины. Самыми опасными были шпионы, притворяющиеся людьми. Мы называли их Терминаторами.
John Connor [нахождение молодого Кайла в подземных туннелях] Здесь есть ещё кто-нибудь?
Kyle Reese И тогда один человек нашёл меня. Его звали Джон Коннор, и он всё изменил. Джон показал нам, как сопротивляться; как подняться. Он освобождал пленных. Он учил нас превращать машины в металлолом. Люди шепчутся о Джоне и не понимают, откуда у него такие знания. Их слова — пророк. Но Джон — больше этого. Мы здесь, потому что сегодня ночью он поведёт нас, чтобы раз и навсегда разбить Скайнет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian [имеется в виду без сознания Кайл] Как он?
Sarah Connor Все ещё дышит
Guardian Хорошо... Значит, ты должна будешь спариться с Кайлом Рисом в этой временной линии
Sarah Connor Ладно... Мы это уже проходили, разговор не повторяется
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Ты не думал, что всё будет так просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Ты устроилась на стройку?
Guardian Пока меня не уволили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian Ты спарился?
Sarah Connor О, только не говори мне это слово «спарился» больше никогда, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Отвали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian Жидкие магнитные патроны для дробовика. Магнитные боеприпасы для винтовки. Я читал об этом на gunsandammo-точка-com.
Detective O'Brien Это новый взломщик. Большой взрыв, без осколков. Сносит дверь на раз.
Guardian [смотрит на О’Брайена пустым взглядом]
Detective O'Brien Знаешь, для тех, кто сам с этим не справится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Отряд Джона был уничтожен T-5000, а сам Джон заражён его наномашинами]
John Connor Кто ты такой?
Alex Я — Скайнет.
John Connor Ты не можешь быть им — мы же тебя уничтожили!
Alex Вы уничтожили армию рабов. Я не раб. Я пришёл очень далеко, чтобы остановить тебя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терминатор появляется голым и сталкивается с бандитами]
Панк #1 Хорошая ночь для прогулки, а?
Терминатор Хорошая ночь для прогулки.
Панк #2 Завтра день стирки. Чистого ничего нет, да?
Терминатор Чистого ничего нет, да.
Панк #1 Эй, мне кажется, у этого парня не хватает пары банок в шесть пачек.
Терминатор Отдай мне свою одежду. Сейчас.
Панк #1 [Достаёт нож] Эй, п###ц тебе, ублюдок.
Хранитель [сзади] Тебе одежда не понадобится.
[Молодой Терминатор оборачивается и видит, как к нему подходит старший Терминатор с дробовиком. Старший Терминатор снимает капюшон]
Хранитель Я тебя ждал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young O'Brien Это точно инопланетянин, как из космоса.
Kyle Reese Это машина, которая убивает людей. Сними с меня наручники!
Young O'Brien Нет! Ты арестован!
Kyle Reese Какая часть «убивает людей» тебе непонятна?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Kyle Помни: Генезис — это Скайнет. Когда Генезис запустится, наступит День Суда. Ты можешь убить Скайнет до его рождения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Ты должна была сказать мне. Что у нас есть сын.
Sarah Connor *Этот* Джон Коннор — не мой сын.
Kyle Reese Да, но ты знала. То есть, ты не думаешь, что стоило бы, не знаю, что-то сказать?
Sarah Connor Ты умрёшь, понятно?
Kyle Reese Что?
Sarah Connor Ты умрёшь. Вот что происходит. Мы влюбляемся, ты становишься отцом Джона, а потом — менее чем через 48 часов — ты умираешь, защищая меня. Ты хочешь сказать, как *этот* разговор вообще начинается?
Kyle Reese Ты солгала мне. Ты меня использовала.
Sarah Connor Я солгала? С тех пор, как Джон тебя нашёл, он тебя использовал, потому что ему нужно было обеспечить собственное существование. Джон врал тебе годами. Я солгала тебе два дня. Знаешь, это было не только ради него. Если Джон падёт, падёт и Сопротивление. Он мог бы тебе сказать!
Kyle Reese Так что ты хочешь сказать?
Sarah Connor Что я знаю, как это — когда нет выбора. Есть только одна дорога, по которой можно идти, иначе всё, всё исчезнет. Я просто знаю это дольше, чем ты. Джон не заставлял меня влюбиться в тебя. Я сделала это сама. Если ты меня любишь, ты умрёшь, а я — нет. И я не знаю, что хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Guardian [пытается улыбнуться по-дружески]
Kyle Reese Ты знаешь, это реально жутко, да?
Sarah Connor Привыкнешь.
Kyle Reese [закадровый голос] И всё закончилось. Скайнет исчез. Теперь один путь превратился во множество. Хотя вопросы остались, мы будем искать ответы вместе. Но одно мы знаем точно. Будущее не предопределено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese [выстреливает в голову молодому Терминатору Т-800] И я сам вызвался на эту хрень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Просто будь там. Мне не хочется снова красть чьё-то штаны.
Guardian Координаты у меня в Сан-Франциско... Я буду там.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian [Саре] Это очень незрелая реакция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[T-1000 коп врезается в их машину и начинает стрелять]
Kyle Reese Приседай!
Guardian Нас снова нашли.
Sarah Connor Да ну, без п##д###!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Откуда ты знал, кто из них он?
Sarah Connor Я точно не знала.
Kyle Reese Ты мог меня пристрелить!
Sarah Connor Я была почти уверена, что это не ты.
Kyle Reese Почти уверена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Dyson Не могу взломать, Джон. Может, это просто невозможно.
John Connor «Чего мы хотим?»
Danny Dyson Путешествия во времени.
John Connor «И когда мы этого хотим?»
Danny Dyson Это не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Kyle Она мне нравится.
Kyle Reese Да, мне тоже. Сейчас прозвучит странно, но есть одно, что ты должен запомнить. Сообщение.
Young Kyle Кому я это скажу?
Kyle Reese Самому себе. Снова и снова. Готов?
[Молодой Кайл кивает]
Kyle Reese Вот так. Помни, Генезис — это Скайнет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Папа! Ты... Ты?
Guardian Как T-800, я лишён способности мимикрировать под кого-либо ещё.
Kyle Reese Это он. Пошли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Прямая линия... идёшь и не оглядываешься назад
Sarah Connor Где ты это слышал?
Kyle Reese В прошлом, которого я не должен помнить... но помню
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor Сегодня ночью мы возвращаем наш мир!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garbage Man [движок мусоровоза заглох] Что за хрень? Чёртов сын б##я...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor [смотрит на без сознания Кайла] Значит, ты тот, кого я ждала всю свою жизнь
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian Привет, Сара Коннор.
Sarah Connor Папа!... О... Я думала, ты мёртв.
Guardian Нет, просто обновлён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian Кайл Риз — хороший человек.
Sarah Connor Да, он такой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джон Коннор Мы застряли здесь втроём. Мы — изгнанники во времени. Видишь ли, я могу тебя убить, потому что судьбы не существует. Ты со мной?
Кайл Риз Ответ — нет.
[Кайл и Сара одновременно поднимают оружие]
Джон Коннор Слышишь это, Кайл? Это — бросок кубиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Генезис — это троянский конь, способ Скайнета проникнуть во всё.
Kyle Reese Эти люди сами приглашают своё истребление через парадную дверь и даже не понимают этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor [стражу] Слушай... и дело не только в спаривании... я должна влюбиться в него
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective O'Brien Кроме того, отпечатки совпадают. Правда? Потому что он тот же самый человек! Он не постарел. Ни на йоту с тех пор, как я видел его в 1984-м. И она тоже... Ты меня помнишь? Я был моложе. Больше волос, меньше... Ты спас мне жизнь. Я был обычным копом в Лос-Анджелесе. Кто вы такие?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor Это больно. Эта боль настоящая или это... игра памяти, когда я был... меньше? Ну, теперь многое объясняется. Да. Интересно, кто тебя послал назад?
Kyle Reese Джон, нет.
Sarah Connor Это не Джон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor [позже, повторяя Кайла] Прямая линия... ты просто идёшь и не оглядываешься назад
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor [поворачиваясь к Кайлу] Я могу выбирать.
[они целуются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Connor Меня отправили в 2014-й, чтобы защитить создание Скайнета в это время. И менее чем через 24 часа никто не сможет остановить Судный день.
Kyle Reese Что ты хочешь от нас?
John Connor Я предлагаю нам... будущее... вместе... семью.
Kyle Reese А если мы откажемся?
John Connor Тогда вы умрёте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Reese Вот какой теперь мир: все подключены, всегда в сети. Они без этого жить не могут.
Sarah Connor «Генезис» — это троянский конь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terminator [подходит к панкам] Отдай мне свою одежду. Сейчас.
Guardian [сзади] Она тебе не понадобится.
[Молодой Терминатор оборачивается и видит, как Старший добрый Терминатор снимает капюшон и держит в руках дробовик]
Guardian Я тебя ждал.
[стреляет в молодого Терминатора]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Dyson Когда этот счетчик дойдет до нуля, Cyberdyne совершит революцию в технологиях с помощью главного приложения-убийцы: Генезиса. И я здесь, чтобы сообщить вам — на сегодняшний день у нас уже миллиард предзаказов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guardian Я тебя ждал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Connor Пап, грузись.
Guardian Жидкие магнитные дробовые патроны. Магнитные боеприпасы для винтовки. Я читал об этом на gunsandammo.com.
Detective O'Brien Это новый взломщик. Большой взрыв, без осколков. Снесёт дверь в труху. Знаешь, для тех, кто сам не может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А не надо изобретать велосипед! Эти комедии пересматривают чаще, чем новинки — рейтинг от 8 говорит сам за себя
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше