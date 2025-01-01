Sarah ConnorВременная линия, в которую тебя отправил Джон, больше не существует. Всё изменилось... и мы можем остановить Судный день.
[первые реплики]
Kyle Reese[рассказ]Перед смертью родители рассказывали мне, какой был мир раньше; каким он был задолго до моего рождения; до войны с машинами. Они помнили зелёный мир, огромный и прекрасный, полный смеха и надежды на будущее. Это мир, который я никогда не знал. К тому времени, когда я родился, всё это уже исчезло.
Kyle Reese«Скайнет» — компьютерная программа, созданная для автоматизации противоракетной обороны. Она должна была нас защищать, но получилось иначе. 29 августа 1997 года Скайнет «проснулся». Он решил, что всё человечество — угроза для его существования.
[кадры массового разрушения]
Kyle ReeseОн использовал наши же бомбы против нас. Три миллиарда человек погибло в ядерном огне.
Kyle ReeseВыжившие называли это Судным днём. Люди жили, как крысы в тени, прячась, голодая или, что хуже, попадая в лагеря на уничтожение. Я родился после Судного дня, в сломанном мире, которым правили машины. Самыми опасными были шпионы, притворяющиеся людьми. Мы называли их Терминаторами.
John Connor[нахождение молодого Кайла в подземных туннелях]Здесь есть ещё кто-нибудь?
Kyle ReeseИ тогда один человек нашёл меня. Его звали Джон Коннор, и он всё изменил. Джон показал нам, как сопротивляться; как подняться. Он освобождал пленных. Он учил нас превращать машины в металлолом. Люди шепчутся о Джоне и не понимают, откуда у него такие знания. Их слова — пророк. Но Джон — больше этого. Мы здесь, потому что сегодня ночью он поведёт нас, чтобы раз и навсегда разбить Скайнет.
Sarah ConnorТы умрёшь. Вот что происходит. Мы влюбляемся, ты становишься отцом Джона, а потом — менее чем через 48 часов — ты умираешь, защищая меня. Ты хочешь сказать, как *этот* разговор вообще начинается?
Sarah ConnorЯ солгала? С тех пор, как Джон тебя нашёл, он тебя использовал, потому что ему нужно было обеспечить собственное существование. Джон врал тебе годами. Я солгала тебе два дня. Знаешь, это было не только ради него. Если Джон падёт, падёт и Сопротивление. Он мог бы тебе сказать!
Sarah ConnorЧто я знаю, как это — когда нет выбора. Есть только одна дорога, по которой можно идти, иначе всё, всё исчезнет. Я просто знаю это дольше, чем ты. Джон не заставлял меня влюбиться в тебя. Я сделала это сама. Если ты меня любишь, ты умрёшь, а я — нет. И я не знаю, что хуже.
Kyle Reese[закадровый голос]И всё закончилось. Скайнет исчез. Теперь один путь превратился во множество. Хотя вопросы остались, мы будем искать ответы вместе. Но одно мы знаем точно. Будущее не предопределено.
Kyle Reese[выстреливает в голову молодому Терминатору Т-800]И я сам вызвался на эту хрень.
Kyle ReeseПросто будь там. Мне не хочется снова красть чьё-то штаны.
GuardianКоординаты у меня в Сан-Франциско... Я буду там.
Sarah ConnorГенезис — это троянский конь, способ Скайнета проникнуть во всё.
Kyle ReeseЭти люди сами приглашают своё истребление через парадную дверь и даже не понимают этого.
Sarah Connor[стражу]Слушай... и дело не только в спаривании... я должна влюбиться в него
Detective O'BrienКроме того, отпечатки совпадают. Правда? Потому что он тот же самый человек! Он не постарел. Ни на йоту с тех пор, как я видел его в 1984-м. И она тоже... Ты меня помнишь? Я был моложе. Больше волос, меньше... Ты спас мне жизнь. Я был обычным копом в Лос-Анджелесе. Кто вы такие?
John ConnorЭто больно. Эта боль настоящая или это... игра памяти, когда я был... меньше? Ну, теперь многое объясняется. Да. Интересно, кто тебя послал назад?
Danny DysonКогда этот счетчик дойдет до нуля, Cyberdyne совершит революцию в технологиях с помощью главного приложения-убийцы: Генезиса. И я здесь, чтобы сообщить вам — на сегодняшний день у нас уже миллиард предзаказов!