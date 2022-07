1 Fate and Hope Лорн Бэлф 3:57

2 Better Days Лорн Бэлф 3:06

3 Work Camp Лорн Бэлф 3:38

4 Bus Ride Лорн Бэлф 2:04

5 Sarah & Kyle Лорн Бэлф 4:36

6 Alley Confrontation Лорн Бэлф 2:33

7 Sarah Kicks Ass Лорн Бэлф 1:54

8 Cyberdyne Лорн Бэлф 3:41

9 Still After Us Лорн Бэлф 2:53

10 Come With Me Лорн Бэлф 3:43

11 John Connor Лорн Бэлф 2:56

12 It's Really Me Лорн Бэлф 2:37

13 Alcove Лорн Бэлф 2:18

14 I Am More Лорн Бэлф 2:40

15 If You Love Me You Die Лорн Бэлф 5:52

16 Judgment Day Лорн Бэлф 2:56

17 Family Лорн Бэлф 3:14

18 Fight Лорн Бэлф 3:02

19 Sacrifice Лорн Бэлф 4:22

20 Guardianship Лорн Бэлф 3:26

21 What If I Can't? Лорн Бэлф 4:24