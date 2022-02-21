Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джесси Ашер
Джесси Ашер
Jessie T. Usher
О персоне
Фильмография
Новости
Джесси Ашер
Jessie T. Usher
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Мэрилэнд, США
Рост
184 см
Биография Джесси Ашера
Родился 29 февраля 1992 года. Мэрилэнд, США.
Развернуть
Фильмография Джесси Ашера
Улыбка
ужасы
2022, США
0.0
Команда котиков
анимация
2021, ЮАР
8.0
Банкир
драма, биография
2020, США
7.0
Опасная ложь
драма, мистика, триллер
2020, США
5.0
Шафт
боевик, криминал, комедия
2019, США
6.0
Опасный пассажир
триллер, боевик
2018, США
6.0
Рождество Мэйерсов
комедия, драма
2016, США / Китай
6.0
Тинейдж
исторический, документальный
2013, США / Германия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Премьера состоится уже летом этого года.
Написать
21 февраля 2022 10:37
В третьем сезоне «Пацанов» у корпорации Vought появится свой стрим-сервис
Выпущен новый эпизод веб-сериала Vought News Network.
Написать
8 сентября 2021 11:40
Штормфронт бросает вызов в первом отрывке второго сезона «Пацанов»
Сериал вернется 4 сентября.
Написать
29 июня 2020 12:47
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне