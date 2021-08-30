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Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
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Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
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Дата рождения
30 июля 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Вивика А. Фокс
Родилась 30 июля 1964 года. Саут-Бенд, Индиана, США.
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Фильмография Вивика А. Фокс
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
Угнать и продать
боевик, драма
2020, Канада
5.0
Операция «Вторжение»
боевик, комедия, фантастика
2019, США
4.0
Арканзас
криминал
2019, США
6.0
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
боевик, приключения, комедия
2018, США
3.0
Гибби
комедия, семейный
2016, США
6.0
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения
2016, США
5.0
Забытое
боевик, криминал, триллер
2015, США
4.0
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Зендея польщена, что ее считают подходящей актрисой на главную роль в «Убить Билла 3»
Но призывает поклонников не обольщаться насчет фильма.
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30 августа 2021 10:23
На смену Уме Турман: Зендаю предложили на главную роль в «Убить Билла 3»
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13 июля 2020 12:39
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