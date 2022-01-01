Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анджела Бейби
Анджела Бейби
Angela Baby
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Анджела Бейби
Angela Baby
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Анджела Бейби
Родилась 28 февраля 1989 года. Шанхай, Китай.
Развернуть
Фильмография Анджела Бейби
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения
2016, США
5.0
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
боевик, приключения
2013, Китай
6.0
Ученик мастера
боевик, драма
2012, Китай
5.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь