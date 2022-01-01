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Анджела Бейби

Angela Baby
Анджела Бейби
Анджела Бейби Angela Baby
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Дата рождения
28 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Анджела Бейби

Родилась 28 февраля 1989 года. Шанхай, Китай.

Фильмография Анджела Бейби
День независимости: Возрождение
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.0
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
боевик, приключения 2013, Китай
6.0
Ученик мастера
Ученик мастера
боевик, драма 2012, Китай
5.0
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