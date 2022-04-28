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Майка Монро

Maika Monroe
Майка Монро
Майка Монро Maika Monroe
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Дата рождения
29 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Майка Монро

Родилась 29 мая 1993 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.

Фильмография Майка Монро
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер 2020, Канада
6.0
Злодеи
Злодеи
триллер 2019, США
6.0
Жаркие летние ночи
Жаркие летние ночи
драма 2018, США
7.0
В объятиях лжи
В объятиях лжи
триллер, драма 2018, США / Ирландия
7.0
Милый мальчик
Милый мальчик
драма, биография 2018, США
6.0
Дробовик
Дробовик
комедия, боевик 2018, США
6.0
Тау
Тау
фантастика, триллер 2018, США
5.0
Долина грешников
Долина грешников
драма 2017, США
5.0
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Майка Монро оказывается вовлечена в опасную игру в трейлере параноидального триллера «Наблюдающий» Главной героине кажется, что за ней ведет слежку маньяк, живущий по соседству.
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28 апреля 2022 16:10
Майка Монро чувствует на себе посторонний взгляд в трейлере хоррор-триллера «Наблюдатель» Зрителей ждет интригующая вариация «Окна во двор» Альфреда Хичкока.
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16 марта 2022 12:21
Майка Монро и звезда «Белого лотоса» Джейк Лэси сыграют в научно-фантастическом триллере студии Paramount Сценарий очень впечатлил руководство кинокомпании.
Написать
3 сентября 2021 15:49
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