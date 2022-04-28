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Майка Монро
Майка Монро
Maika Monroe
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Дата рождения
29 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Майка Монро
Родилась 29 мая 1993 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.
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Фильмография Майка Монро
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер
2020, Канада
6.0
Злодеи
триллер
2019, США
6.0
Жаркие летние ночи
драма
2018, США
7.0
В объятиях лжи
триллер, драма
2018, США / Ирландия
7.0
Милый мальчик
драма, биография
2018, США
6.0
Дробовик
комедия, боевик
2018, США
6.0
Тау
фантастика, триллер
2018, США
5.0
Долина грешников
драма
2017, США
5.0
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Майка Монро оказывается вовлечена в опасную игру в трейлере параноидального триллера «Наблюдающий»
Главной героине кажется, что за ней ведет слежку маньяк, живущий по соседству.
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28 апреля 2022 16:10
Майка Монро чувствует на себе посторонний взгляд в трейлере хоррор-триллера «Наблюдатель»
Зрителей ждет интригующая вариация «Окна во двор» Альфреда Хичкока.
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16 марта 2022 12:21
Майка Монро и звезда «Белого лотоса» Джейк Лэси сыграют в научно-фантастическом триллере студии Paramount
Сценарий очень впечатлил руководство кинокомпании.
Написать
3 сентября 2021 15:49
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