President Whitmore[архивные кадры, показанные по телевизору, речь президента Уитмора во время предыдущего вторжения пришельцев]Сегодня вам вновь предстоит сражаться за нашу свободу... Не от тирании, угнетения или преследования... а от полного уничтожения. И если мы одержим победу, Четвёртое июля больше не будет просто американским праздником, а станет днём, когда весь мир объединился в одном голосе: «Мы не уйдём тихо в ночь! Мы не исчезнем без боя! Мы будем жить! Мы выживем! Сегодня мы празднуем нашу...
President Lanford[репетирует свою речь]Бесчисленные жизни, которые мы потеряли в войне 96-го года, не пропали напрасно. Они вдохновили нас восстать из пепла как единый народ одной планеты. В течение 20 лет мир не знал вооружённых конфликтов. Народы отложили в сторону свои мелкие разногласия. Объединённые, мы восстанавливаем наши семьи, наши города и наши жизни. Слияние человеческих и инопланетных технологий не только позволило нам противостоять гравитации и путешествовать с невообразимой скоростью, но и сделало нашу планету наконец-то безопасной.
President Whitmore[Летят рядом в боевом строю, смотрит в окно истребителя дочери]Рад видеть, что ты снова в воздухе. Твое место — в небе.
Patricia Whitmore[качает головой, глядя на отца]Ты должен был позволить мне сделать это. Ты уже однажды спас мир, папа.