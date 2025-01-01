Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы День независимости: Возрождение Цитаты из фильма День независимости: Возрождение

Цитаты из фильма День независимости: Возрождение

President Whitmore [архивные кадры, показанные по телевизору, речь президента Уитмора во время предыдущего вторжения пришельцев] Сегодня вам вновь предстоит сражаться за нашу свободу... Не от тирании, угнетения или преследования... а от полного уничтожения. И если мы одержим победу, Четвёртое июля больше не будет просто американским праздником, а станет днём, когда весь мир объединился в одном голосе: «Мы не уйдём тихо в ночь! Мы не исчезнем без боя! Мы будем жить! Мы выживем! Сегодня мы празднуем нашу...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Levinson Им нравится сбивать знаковые объекты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Dr. Brakish Okun Пора надрать этим пришельцам задницы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Whitmore Мы убедили целое поколение, что эту битву мы можем выиграть. Мы жертвуем друг ради друга, несмотря ни на что. И это стоит того, чтобы за это бороться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патриция Уитмор [Относится к захороненным пришельцам] Почему они кричат?
Доктор Брейкиш Окун Они не кричат. Они празднуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Catherine Marceaux [Дэвиду Левинсону] Мы тут кое-что нашли, и только ты можешь это понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Levinson Это... точно больше, чем в прошлый раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Whitmore От имени всего человечества поздравляю с Днём независимости.
[стреляет в королеву]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Levinson У меня были годы, чтобы подготовить нас. Но у нас никогда не было шансов.
President Whitmore И в прошлый раз мы тоже не продержались.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dylan Hiller Четвёртое июля — давайте устроим им фейерверк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Levinson Что поднимается, то должно упасть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Morrison Сэр, я потерял концентрацию. Больше так не повторится.
Commander Jiang Нет, не повторится. Ты наказан до дальнейших распоряжений.
Jake Morrison Можно я хоть телевизор посмотрю, или...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Morrison Он встречается с президентом, а я застрял на Луне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Morrison Писать в штаны?
David Levinson Эээ, да.
Jake Morrison Да, я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Lanford [репетирует свою речь] Бесчисленные жизни, которые мы потеряли в войне 96-го года, не пропали напрасно. Они вдохновили нас восстать из пепла как единый народ одной планеты. В течение 20 лет мир не знал вооружённых конфликтов. Народы отложили в сторону свои мелкие разногласия. Объединённые, мы восстанавливаем наши семьи, наши города и наши жизни. Слияние человеческих и инопланетных технологий не только позволило нам противостоять гравитации и путешествовать с невообразимой скоростью, но и сделало нашу планету наконец-то безопасной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Whitmore [Летят рядом в боевом строю, смотрит в окно истребителя дочери] Рад видеть, что ты снова в воздухе. Твое место — в небе.
Patricia Whitmore [качает головой, глядя на отца] Ты должен был позволить мне сделать это. Ты уже однажды спас мир, папа.
Patricia Whitmore Я не спасаю мир, Пэтти. Я спасаю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
President Whitmore Возможно, судьба так распорядилась, что сегодня — четвёртое июля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Датчане против шведов, закон против хаоса: «Пограничник» — 7 реально смешных серий про копов, которым пора бы уволиться
Зачем Абдулла из «Белого солнца пустыни» рвался за границу и почему его все равно ждала ловушка: спорим, вы даже догадываетесь
Гэндальф на джипе и «битва» Арагорна с камерой: самые дурацкие ляпы «Властелина колец»
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей
Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше