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Дима Билан
Дима Билан
Dima Bilan
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Дима Билан
Dima Bilan
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Дата рождения
24 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Дима Билан
Родился 24 декабря 1981 года. Московский, СССР (Россия).
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Фильмография Дима Билан
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Планета Билан
концерт
2020, Россия
0.0
Тролли. Мировой тур
анимация, детский
2020, США
7.0
Птичий дозор
анимация
2016, Германия
7.0
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
Герой
военный, драма
2016, Россия
6.0
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.0
Старинные часы
детский, семейный
2011, Россия
0.0
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Дима Билан и Полина Гагарина озвучили мультфильм «Птичий дозор»
Картина выйдет в прокат в сентябре.
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30 августа 2019 11:32
Дима Билан и Виктория Дайнеко озвучат «Троллей» в российском прокате
Дима Билан и Виктория Дайнеко, два талантливейших представителя российской эстрады, подарят свои голоса персонажам нового мультфильма «Тролли». В оригинальной, американской версии мультфильма
Написать
23 июня 2016 18:15
Дима Билан присоединился к касту новых «Гардемаринов» Светланы Дружининой
Блеснув на большом экране в фильме «Герой», певец Дима Билан, похоже, всерьез намеревается завоевать отечественный кинематограф — исполнитель сыграет одну из ролей в новых
Написать
25 мая 2016 13:23
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Статьи о персоне
МакSим пошла на попятную: правда о сотрудничестве с Биланом вышла наружу
Артисты не смогли прийти к единому мнению.
Написать
13 июля 2022 14:35
«Опять за старое»: засветившуюся с Биланом МакSим растоптали
Фанаты не оценили поведение знаменитостей.
2 комментария
12 июля 2022 12:30
В случае невыполнения условий - отмена концерта: запросы Билана ужаснули россиян
Певец оказался очень требовательным к организации своих выступлений.
Написать
7 июля 2022 16:55
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