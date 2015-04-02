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Джентльмены, удачи! Джентльмены, удачи!
Киноафиша Фильмы Джентльмены, удачи! Отзывы о фильме «Джентльмены, удачи!»
Джентльмены, удачи! 2012 / Россия
5.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о фильме «Джентльмены, удачи!»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрим....✊ вообще Безрукий неплохой артист ,будем надеется ..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dfhby 2 апреля 2015, 12:51
✊ Только что вернулся, фильм очень слабый, зал сидел в гробовой тишине,потеряное время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vikusikkrasotusik 2 апреля 2015, 12:51
Давно я не писала отзывов!!! И вот-решилась!

Шли с друзьями на фильм, в сомнениях,т.к. прочитали отзывы на этом сайте. и увидели рейтинг фильма 5,3.

Мой отзыв-фильм хороший! И юморной местами и для меня даже лучший местами,чем его предшественник (первые джентельмены-классика).

Так что-решайтесь,смотрите,получайте удовльстви=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
papazol прими папазол, может легче станет, ну нельзя же быть таким папазолистым ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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