Фильмография
Ёлка
Yolka
Киноафиша
Персоны
Ёлка
Ёлка
Yolka
Дата рождения
2 июля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ужгород, Украина
Рост
162 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.8
Вот это любовь!
(2013)
0.0
Ты супер!
(2017)
0.0
Фиксики и инопланетяне
(2027)
Фильмография Ёлка
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Музыка
Телешоу
Год
Все
2027
2017
2013
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Фиксики и инопланетяне
анимация
2027, Россия
Ты супер!
музыка, телешоу
2017, Россия
5.8
Вот это любовь!
Vot eto lyubov!
комедия
2013, Россия
Смотреть трейлер
2W5zFK5U1B6
