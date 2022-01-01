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Иван Ивашкин
Иван Ивашкин
О персоне
Фильмография
Иван Ивашкин
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Дата рождения
15 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Ивана Ивашкина
Родился 15 января 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ивана Ивашкина
После Чернобыля
ужасы, триллер, детектив
2021, Россия / Украина / США
3.0
Значит любит
драма
2018, Россия
3.0
Рок
приключения, комедия
2017, Россия
6.0
Право на любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
Любовник для Люси
драма
2013, Украина
7.0
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