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Киноафиша Персоны Иван Ивашкин

Иван Ивашкин

Иван Ивашкин
Иван Ивашкин
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Дата рождения
15 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Ивана Ивашкина

Родился 15 января 1990 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Ивана Ивашкина
После Чернобыля
После Чернобыля
ужасы, триллер, детектив 2021, Россия / Украина / США
3.0
Значит любит
Значит любит
драма 2018, Россия
3.0
Рок
Рок
приключения, комедия 2017, Россия
6.0
Право на любовь
Право на любовь
мелодрама 2014, Россия
0.0
Любовник для Люси
Любовник для Люси
драма 2013, Украина
7.0
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