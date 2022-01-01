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Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
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Валентин Смирнитский
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Дата рождения
10 июня 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Валентин Смирнитский
Родился 10 июня 1944 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Валентин Смирнитский
Пассажир из Сан-Франциско
драма, детектив
2017, Россия
4.0
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия
2012, Россия
5.0
Беременный
комедия
2011, Россия
4.0
Неуловимая четверка
комедия, криминал
2007, Россия
0.0
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Бледнолицый лжец
комедия
2001, Россия
4.0
Любовь зла...
комедия
1999, Россия
5.0
Мушкетеры двадцать лет спустя
приключения
1992, Россия
6.0
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