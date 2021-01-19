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Марина Петренко
Марина Петренко
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Марина Петренко
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Дата рождения
19 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Марины Петренко
Родилась 19 января 1987 года. Симферополь, Крым.
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Фильмография Марины Петренко
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
2022, Россия
4.0
Архипелаг
исторический, драма, мелодрама
2021, Россия
5.0
Миллиард
боевик, криминал
2019, Россия
4.0
Герой
боевик, триллер
2019, Россия
6.0
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия
2012, Россия
5.0
На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик
2010, Россия
6.0
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1 комментарий
19 января 2021 14:39
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