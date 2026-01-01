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Марина Петренко
Marina Petrenko
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Марина Петренко
Марина Петренко
Marina Petrenko
Дата рождения
19 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Марины Петренко
Родилась 19 января 1987 года. Симферополь, Крым.
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Смотреть онлайн
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Другие проекты Марины Петренко
12+
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