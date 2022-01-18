Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в Ленинградской области, там же провел детство. Его родители работали инженерами на петергофском заводе. Будучи ребенком, Кирилл живо интересовался творчеством, принимал участие в школьной самодеятельности, ходил в драмкружок и играл в КВН. С детства мальчик любил сцену и зрителей, которых он мог спровоцировать на эмоции. Но семья не воспринимала всерьез хобби сына и настаивала на поступлении на юрфак. После мучительных раздумий Кирилл все же стал студентом театральной академии. Свои первые спектакли актер исполнил в Учебном драматическом театре «На Моховой».

В 2004 году Кирилл получил диплом и отправился в столицу. Какое-то время он проработал в театре Виктюка, после попал в Театр на Таганке к Юрию Любимову. В то время ролей было немного, и парню пришлось устроиться в ресторан, поработать корреспондентом в издании о кино, даже начать продавать машины. Кирилл снялся в рекламе жвачки, за которую получил 15 000 долларов.

Дебютом артиста на экране стал фильм «Три цвета любви» в 2003 году, но большой успех настиг молодого актера благодаря главной роли в картине «Доярка из Кацапетовки».

Актер был женат дважды. Второй супругой стала актриса Мария Валешина, с которой актер вместе снимался в картине «Дорога в пустоту». В 2013 у звездной четы родился сын, которого назвали Валерием. Семью Кирилл считает самым важным в жизни, а работу называет способом занять время.