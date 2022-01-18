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Кирилл Жандаров

Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
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Дата рождения
29 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ломоносов, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Кирилла Жандарова

Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в Ленинградской области, там же провел детство. Его родители работали инженерами на петергофском заводе. Будучи ребенком, Кирилл живо интересовался творчеством, принимал участие в школьной самодеятельности, ходил в драмкружок и играл в КВН. С детства мальчик любил сцену и зрителей, которых он мог спровоцировать на эмоции. Но семья не воспринимала всерьез хобби сына и настаивала на поступлении на юрфак. После мучительных раздумий Кирилл все же стал студентом театральной академии. Свои первые спектакли актер исполнил в Учебном драматическом театре «На Моховой».

В 2004 году Кирилл получил диплом и отправился в столицу. Какое-то время он проработал в театре Виктюка, после попал в Театр на Таганке к Юрию Любимову. В то время ролей было немного, и парню пришлось устроиться в ресторан, поработать корреспондентом в издании о кино, даже начать продавать машины. Кирилл снялся в рекламе жвачки, за которую получил 15 000 долларов.

Дебютом артиста на экране стал фильм «Три цвета любви» в 2003 году, но большой успех настиг молодого актера благодаря главной роли в картине «Доярка из Кацапетовки».

Актер был женат дважды. Второй супругой стала актриса Мария Валешина, с которой актер вместе снимался в картине «Дорога в пустоту». В 2013 у звездной четы родился сын, которого назвали Валерием. Семью Кирилл считает самым важным в жизни, а работу называет способом занять время.

Интересные факты о Кирилле Жандарове
  • Все родственники отговаривали Кирилла от поступления в театральный, аргументируя это тем, что никто из их родного города Ломоносова никогда не становился актером. Но Кирилл остался непреклонен;
  • Из театральной академии Кирилла неоднократно хотели выгнать за плохую успеваемость. Но позже молодой актер поговорил с педагогами, которые вдохновили его с новой силой отдаться актерскому ремеслу;
  • После учебы Кирилл поехал в Москву за компанию со своей девушкой. Она хотела поступить в театр к Виктюку, но провалилась, а вот Кирилла взяли;
  • В украинском мюзикле Анны Гресь «Последняя электричка» Кирилл исполнил песню с собственной аранжировкой;
  • На первой свадьбе Кирилла кто-то прислал молодоженам фото жениха с разными девушками. Вероятно, это была ревнивая поклонница актера.
Фильмография Кирилла Жандарова
Осторожно, дети!
Осторожно, дети!
детский, комедия, мелодрама, семейный 2020, Россия
5.0
Женщина в зеркале
Женщина в зеркале
мелодрама, триллер, детектив 2018, Россия
5.0
Искушение
Искушение
драма, комедия 2016, Россия
0.0
Ивановы
Ивановы
драма 2016, Россия
5.0
Экспириенс
Экспириенс
драма 2015, Россия
5.0
Любовь на четырех колесах
Любовь на четырех колесах
мелодрама 2015, Россия
6.0
Личный интерес
Личный интерес
мелодрама 2015, Украина
5.0
Тариф «Счастливая семья»
Тариф «Счастливая семья»
мелодрама 2013, Россия
0.0
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18 января 2022 15:03
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