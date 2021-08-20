БУМЕРанг, 2021

Попытка художника Петровича совершить суицид оборачивается для него долгом в десять миллионов рублей, и теперь он вынужден работать на бизнесмена Эдика, для которого принципы дороже умения прощать.

Спустя пять лет после выхода его последнего полнометражного фильма «Родина» режиссер Петр Буслов снимает Дмитрия Нагиева в привычной для него роли уверенного в себе и верного своему небольшому набору коротких и простых принципов всесильного мужчины. Название криминальной комедии Буслова, как, впрочем, и ее главный герой Эдик, отсылает к дебюту режиссера — драме «Бумер», которую в свое время ставили если не в один ряд, то неподалеку от знакового для российского кинематографа «Брата». В «Бумеранге» BMW стала поновее, персонажи постарше, а вот быстрота, с которой все может измениться, осталась прежней.

Однажды бедный бездомный художник Петрович (Тимофей Трибунцев) забирается на крышу 18-этажного здания, намереваясь свести счеты с жизнью. Как ему удалось выжить – непонятно. Возможно, дело в припаркованном у входа BMW за десять миллионов, на который он свалился. Хозяин автомобиля, владелец фармацевтической компании Эдик (Дмитрий Нагиев), в ярости, потому что починить машину невозможно. Не привыкший никого прощать, он заставляет Петровича работать на него бесплатно, чтобы возместить ущерб. Для обоих все может здорово измениться, ведь у Петровича начинает развиваться внутренний стержень.