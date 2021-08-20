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БУМЕРанг, 2021

2021 / Россия
5.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Криминальная комедия с Дмитрием Нагиев от создателя «Бумера»
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Попытка художника Петровича совершить суицид оборачивается для него долгом в десять миллионов рублей, и теперь он вынужден работать на бизнесмена Эдика, для которого принципы дороже умения прощать.

Спустя пять лет после выхода его последнего полнометражного фильма «Родина» режиссер Петр Буслов снимает Дмитрия Нагиева в привычной для него роли уверенного в себе и верного своему небольшому набору коротких и простых принципов всесильного мужчины. Название криминальной комедии Буслова, как, впрочем, и ее главный герой Эдик, отсылает к дебюту режиссера — драме «Бумер», которую в свое время ставили если не в один ряд, то неподалеку от знакового для российского кинематографа «Брата». В «Бумеранге» BMW стала поновее, персонажи постарше, а вот быстрота, с которой все может измениться, осталась прежней.

Однажды бедный бездомный художник Петрович (Тимофей Трибунцев) забирается на крышу 18-этажного здания, намереваясь свести счеты с жизнью. Как ему удалось выжить – непонятно. Возможно, дело в припаркованном у входа BMW за десять миллионов, на который он свалился. Хозяин автомобиля, владелец фармацевтической компании Эдик (Дмитрий Нагиев), в ярости, потому что починить машину невозможно. Не привыкший никого прощать, он заставляет Петровича работать на него бесплатно, чтобы возместить ущерб. Для обоих все может здорово измениться, ведь у Петровича начинает развиваться внутренний стержень.

Первоначальное название фильма — «Сбитые прогрессом».

Режиссер фильма Петр Буслов по драматичности повествования сравнивал фильм с картинами «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов».

Исполнившая роль вдовы актриса Галина Польских является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Съемки фильма проходили в период с 22 мая по 18 июля 2019 года.

Производство фильма удалось запустить со второй попытки, так как в первый раз проект был заморожен.

Музыкальная группа, появившаяся в сцене в ресторане,  — это популярный соул-джаз коллектив Amy Pieterse из Санкт-Петербурга.

Название фильма перекликается с полнометражным дебютом режиссера Петра Буслова — криминальной драмой «Бумер».

Петрович, художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской высотки, он делает последний шаг в бездну, но приземляется на новенький BMW циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика. Чудом выжив, безработный Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого «бумера» — 10 миллионов. Прощать других — не в правилах Эдика, но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе в фирму креативным директором. Еще не зная, что все перевернется самым неожиданным образом, ведь у вселенной, как известно, отличное чувство юмора.

5.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 20 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Петр Буслов
Петр Буслов
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Елена Север
Елена Север
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма БУМЕРанг 2 постера
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Разочаровавшись в жизни, художник-неудачник Петрович решает покончить с собой и выбирает самый незамысловатый способ — спрыгнуть с московской многоэтажки. Но и такое простое действие ему не удается довести до конца, ведь он приземляется на крышу новенького BMW владельца сети аптек Эдика. Теперь Петрович должен такую крупную сумму денег, какую даже вообразить себе никогда не мог. Понимая расклад, владелец машины решает повеселиться и провести социальный эксперимент. Неудавшийся…
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ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:29
Очередной российский 💩 фильм за наши деньги. 👏🏻👏🏻👏🏻
maks.bespalov.98 1 декабря 2021, 16:40
Был такой уже
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