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Мисси Пайл
Missi Pyle
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Мисси Пайл
Мисси Пайл
Missi Pyle
Дата рождения
16 ноября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мисси Пайл
Родилась 16 ноября 1972 года. Хьюстон, Техас, США.
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