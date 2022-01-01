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Дерек Мирс

Derek Mears
Дерек Мирс
Дерек Мирс Derek Mears
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Дата рождения
29 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Бейкерсфилд, Калифорния, США
Рост
197 см
Биография Дерека Мирса

Фильмография Дерека Мирса
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.0
Поместье зла / Открытый перелом
Поместье зла / Открытый перелом
триллер, ужасы 2013, США
4.0
Топор 3
Топор 3
боевик, ужасы, комедия, триллер 2013, США
5.0
Охотники на ведьм
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.0
Смертельные игры
Смертельные игры
боевик 2011, США
7.0
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.0
У холмов есть глаза 2
У холмов есть глаза 2
ужасы 2007, США
8.0
Война динозавров
Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Корея / США
5.0
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