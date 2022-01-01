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Дерек Мирс
Дерек Мирс
Derek Mears
О персоне
Фильмография
Дерек Мирс
Derek Mears
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Дата рождения
29 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Бейкерсфилд, Калифорния, США
Рост
197 см
Биография Дерека Мирса
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Фильмография Дерека Мирса
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Поместье зла / Открытый перелом
триллер, ужасы
2013, США
4.0
Топор 3
боевик, ужасы, комедия, триллер
2013, США
5.0
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы
2012, США / Германия
7.0
Смертельные игры
боевик
2011, США
7.0
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.0
У холмов есть глаза 2
ужасы
2007, США
8.0
Война динозавров
драма, боевик, фэнтези
2007, Корея / США
5.0
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