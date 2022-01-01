Автор создал этого персонажа для своего сына Хейли. Весной 2002 года мальчику поставили два диагноза: дислексия – расстройство, при котором ребенок не может овладеть чтением и письмом – и синдром дефицита внимания. Хейли, интересующийся мифами Древней Греции, просил папу рассказывать ему сказочные истории на основе мифологических сказаний. Рику пришлось выдумывать новые увлекательные повествования, в которых уже существующие герои объединялись с его фантазиями. Один из таких рассказов Хейли предложил записать в виде романа. Как говорил сам Риордан, на создание персонажей его вдохновила личностная борьба его сына, которую он наблюдал в школе. Перси унаследовал от Хейли некоторые черты характера и чувство юмора.

Серия о приключениях Перси Джексона имела все шансы стать одной из популярных молодежных фэнтези-франшиз, однако этого так и не произошло. Кассовые сборы двух фильмов оказались разочаровывающе низкими, и создать «нового Гарри Поттера» у голливудских продюсеров так и не получилось.

В каком порядке смотреть все части фильма «Перси Джексон»

«Перси джексон и похититель молний», 2010

Действия происходят в мире древнегреческих персонажей – богов, сатиров и других существ, но они обладают абсолютно современным видом. Перси Джексон, обычный мальчик с непримечательной жизнью, даже не подозревает, что он – полубог, а его отец – морской царь Посейдон. Но со временем парень начинает замечать у себя странные способности, например, без помощи маски и акваланга находиться под водой дольше, чем может себе представить человек. После экскурсии в музей Джексон решает порыться в прошлом и доходит до шокирующей правды о своих корнях. Мир легендарных существ встречает его не слишком дружелюбно. Между богами идет война из-за молнии, которую похитили у самого Зевса. Перси знакомится с Аннабет – дочерью богини Афины, и с Люком – сыном Гермеса. Герои отправляются в увлекательные приключения, чтобы спасти мир. Их ждет сражение с Горгоной, визит в мрачное царство Аида и трудоемкие поиски вора, утащившего у верховного бога молнию.

«Перси Джексон и море чудовищ», 2013

Во второй части главный герой находится в лагере Полукровок, где знакомится со своим братом-циклопом Тайсоном. Вместо они попадают в неприятности. Магическое дерево Талия, защищающее лагерь от вторжения монстров, отравлено каким-то злоумышленником, и теперь жителям грозит опасность. Все думают, что дерево пострадало от рук Хирона, но вскоре выясняется, что его оклеветали, а на самом деле к делу причастен Люк, планирующий уничтожить лагерь, а затем разрушить и священный Олимп. Исправить ситуацию и восстановить Талию можно только с помощью древнего артефакта. Золотое руно находится на острове Полифема. Чтобы заполучить драгоценную вещь, нужно пройти множество испытаний: преодолеть Море, населенное чудовищами, и не проиграть в борьбе с его жителями. Сможет ли Перси пройти через Сциллу и Харибду, не поддаться сладким голосам сирен и сразиться с хитрой колдуньей Цирцеей? Вдобавок к этому, артефактом хочет завладеть прямая конкурентка Джексона – Кларисса, произошедшая от Ареса, бога войны. Перси и его верные товарищи не намерены ей уступать. Они отправляются в опаснейшую экспедицию по зловещим морским просторам и готовы бесстрашно бороться с предстоящими трудностями, чтобы воскресить божественное дерево. Тем более, в руках циклопа Полифема находится их хороший друг, сатир Гроувер. Золотое руно обладает магическим свойством притягивать к себе сатиров, чем пользуется коварный Полифем, поджидающий их, чтобы безжалостно съесть. Гроувера нужно как можно скорее спасти. Неожиданная помощь приходит к героям со стороны отца Люка.