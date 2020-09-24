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Дэниэл Кадмор
Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
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Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
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Дата рождения
20 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Дэниэла Кадмора
Родился 20 января 1981 года. Сквамиш, Канада.
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Фильмография Дэниэла Кадмора
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения
2019, США
6.0
Легенды затерянного храма
приключения, семейный
2016, США
5.0
12 раундов 3: Блокировка
боевик, триллер, криминал
2015, США
5.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Halo 4: Идущий к рассвету
фантастика, боевик, приключения
2012, США
6.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
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Все эпизоды дебютируют на Hulu 16 октября.
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24 сентября 2020 13:54
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