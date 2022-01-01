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Джейк Эйбел
Джейк Эйбел
Jake Abel
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Джейк Эйбел
Jake Abel
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Дата рождения
18 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Кантон, Огайо, США
Рост
185 см
Биография Джейка Эйбела
Родился 18 ноября 1987 года. Кантон, Огайо, США.
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Фильмография Джейка Эйбела
Злое
ужасы
2021, США
7.0
Измени или умри
триллер
2019, Италия
5.0
Против солнца
приключения, драма
2015, США
7.0
Хорошее убийство
триллер
2015, США
6.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Гостья
фантастика, триллер
2012, США
7.0
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.0
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
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