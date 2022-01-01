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Дуглас Смит
Дуглас Смит
Douglas Smith
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Дуглас Смит
Douglas Smith
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Дата рождения
22 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Композитор
Биография Дугласа Смита
Родился 22 июня 1985 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Дугласа Смита
Байбаймэн
триллер, ужасы
2016, США
4.0
Уиджи. Доска дьявола
приключения, триллер, боевик
2014, США
6.0
Страх сцены
мюзикл, ужасы
2013, Канада
5.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Антивирус
ужасы, триллер, фантастика
2012, США / Канада
5.0
Санта-киллер
ужасы, комедия, фэнтези
2005, Канада
5.0
Партнеры в действии
боевик, криминал, драма
2002, Канада
4.0
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