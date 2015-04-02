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Перси Джексон и море чудовищ Перси Джексон и море чудовищ
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и море чудовищ Отзывы о фильме «Перси Джексон и море чудовищ»
Percy Jackson & the Olympians: The Sea of Monsters Перси Джексон и море чудовищ 2013 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Перси Джексон и море чудовищ»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Очередная порция веселых издевательств над греческой мифологией выкатилась на мировые экраны. Во второй серии похождений Перси Джексона и его козлоногих и одноглазых друзей (особенно хорош козлоногий негр в женском платье и с накладным оком) уже фигурируют Цирцейленд, кредитная карта «Афродита-Экспресс» и множество других глубоко античных деталей. Гефест приказывает змеям «прогуглить Люка», оракул изъясняется рэп-речевками, циклопов – из соображений…

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , понравился. Сюжет интересный , нету белеберды и тягомотины. Все полтора часа , захватывающие приключения =) Только концовка разочеровала , как то быстро расправились со злодеем =)



Кто фильм посомтрит , отпишитесь потом , как циклоп одноглазый СМОТРЕЛ ЧЕРЕЗ ОЧКИ одним глазом ? ЕМУ ЖЕ ПЕРЕГОРОДКА НА ОЧКАХ МЕШАЛА !!! Она прямо по средение , где его глаз



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм простенький на школьную тематику, местами напоминаеткомпьютерную игру(пройтивсе уровни сложности и добыть руно ), по сути о соревновании школьных команд за кубок чемпионов школы, района, города и т.д. ) с "правильными" посылами - ты такой необыкновенный, ты нам всем нужен, ты тоже станешь героем ( или там чемпионом ). Короче "Добейся успеха" в жанре фэнтези.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
IYL - хахаха , тогда очки должны были быть без перегородки , сплошные . как у героя из ЛЮДЕЙ-Х =))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Сказка. Просмотр обязательно с детьми.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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