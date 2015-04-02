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Очередная порция веселых издевательств над греческой мифологией выкатилась на мировые экраны. Во второй серии похождений Перси Джексона и его козлоногих и одноглазых друзей (особенно хорош козлоногий негр в женском платье и с накладным оком) уже фигурируют Цирцейленд, кредитная карта «Афродита-Экспресс» и множество других глубоко античных деталей. Гефест приказывает змеям «прогуглить Люка», оракул изъясняется рэп-речевками, циклопов – из соображений…