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Перси Джексон и море чудовищ Перси Джексон и море чудовищ
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и море чудовищ Перси Джексон и море чудовищ, 2013: актеры и роли
Percy Jackson & the Olympians: The Sea of Monsters Перси Джексон и море чудовищ 2013 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Перси Джексон и море чудовищ, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь Тор Фройденталь Thor Freudenthal
В ролях
Логан Лерман Логан Лерман Logan Lerman Александра Даддарио Александра Даддарио Alexandra Daddario Дуглас Смит Дуглас Смит Douglas Smith Джина Карано Джина Карано Gina Carano Джейк Эйбел Джейк Эйбел Jake Abel Мелина Канакаредес Melina Kanakaredes Шон Бин Шон Бин Sean Bean Нэйтан Филлион Нэйтан Филлион Nathan Fillion Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Левен Рэмбин Энтони Хэд Энтони Хэд Anthony Head Дэниэл Кадмор Дэниэл Кадмор Daniel Cudmore Дерек Мирс Дерек Мирс Derek Mears Мисси Пайл Мисси Пайл Missi Pyle
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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