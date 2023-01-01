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Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ, 2013: актеры и роли
Percy Jackson & the Olympians: The Sea of Monsters
Перси Джексон и море чудовищ
2013 / США
Трейлер
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
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Перси Джексон и море чудовищ, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь
Thor Freudenthal
В ролях
Логан Лерман
Logan Lerman
Александра Даддарио
Alexandra Daddario
Дуглас Смит
Douglas Smith
Джина Карано
Gina Carano
Джейк Эйбел
Jake Abel
Мелина Канакаредес
Melina Kanakaredes
Шон Бин
Sean Bean
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Левен Рэмбин
Энтони Хэд
Anthony Head
Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
Дерек Мирс
Derek Mears
Мисси Пайл
Missi Pyle
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