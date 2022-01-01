Мифология, религия, фантастический вымысел… на тему богов снято немало достойных кинокартин в разных жанровых категориях.

Пять лучших фильмов про богов

Боги, как и люди, не бывают одинаковыми. У каждого из них – свои проблемы и обязанности. В кинематографической подборке представлены интересные фильмы про богов – от зрелищного «Гнева титанов» до глубокомысленного «Интервью с Богом».

«Тор», 2011

Знаменитая фэнтезийная кинолента Кеннета Брана создана по мотивам одноименных комиксов и входит в состав обширной кинематографической вселенной «Марвел». В центре сюжета – надменный могущественный бог-громовержец, сын всесильного Одина по имени Тор. За совершенный проступок Тора изгоняют из божественной обители, лишают силы и отправляют на Землю. Даже боги влюбляются, об этом свидетельствует взаимное притяжение, возникшее между Тором и привлекательным астрофизиком Джейн.

Теперь главному герою придется не только противостоять злодею Локи, но также отважно защищать земную возлюбленную.

«Король обезьян», 2001

Приключенческий фильм Питера Макдональда подойдет для увлекательного семейного просмотра! Это фантастическая киносказка, рассказывающая о невероятных приключениях бизнесмена Николаса Ортона. Главный герой не понаслышке знаком с секретами китайской культуры и древней литературой. Неожиданно Ортона посещает буддийская богиня милосердия, чтобы сообщить мужчине о таинственной вселенской миссии, которую он обязан исполнить. Прекрасная Кван Инь очаровывает Ника, и в итоге он соглашается спасти человечество и весь мир.

Что ж, Потерянная Империя и заколдованный Король обезьян заждались храброго спасителя!

«Интервью с Богом», 2018

Детективная драма, созданная Перри Лэнгом, повествует о перспективном журналисте, намеревающемся взять самое необычное интервью в своей жизни. В ролях первого плана: Дэвид Стрэтэйрн и Брентон Туэйтес. Съемочный процесс занял около одного месяца. Свет софитов направлен на Пола Эшера, ведущего христианскую рубрику в одном из печатных журналов. Главный герой переживает серьезный духовный кризис. Плюс ко всему у Пола происходят проблемы в личной жизни. Внезапно у журналиста намечается интервью с Богом в виде трех получасовых бесед. Обычный розыгрыш или нечто большее?

История загадочного человека поможет отыскать важнейшие ответы.

«Ной», 2014

Эпическая художественная кинокартина легендарного Даррена Аронофски с шикарным актерским составом основана на библейском сюжете. Это обновленный фэнтезийный взгляд на Всемирный потоп и построившего спасительный ковчег Ноя. В центре фильма-катастрофы – известная библейская притча, согласно которой Ной, являющийся прямым потомком Адама, становится последним праведным человеком на планете Земля. Лишь главный герой, а также его супруга и сыновья ведут христианский образ жизни и продолжают искренне верить в необъятную силу Создателя. Во сне Ноя посещает Бог и раскрывает ему истинный божественный замысел.

Теперь на плечи героя возложена тяжелая ноша ответственности за все сущее.

«Гнев титанов», 2012

Захватывающая дух кинолента испанского производства создана кинорежиссером Джонатаном Либесманом. Это эффектный сиквел к культовому фильму «Битва титанов». События разворачиваются через десять лет после грандиозного триумфа, когда Персею удалось одолеть морского монстра Кракена. Теперь главный герой занимается рыбалкой и воспитанием сына. Но к нему наведывается отец, чтобы сообщить важные новости. Оказывается, люди перестают верить в божеств, потому силы Богов ослабли.