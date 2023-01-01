Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Способный ученик
Фильмы похожие на Способный ученик
Apt Pupil
Способный ученик
1998 / США / Канада / Франция
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Способный ученик
Вся информация о фильме
Сердца в Атлантиде
мистика, драма
2001, США / Австралия
6.0
Худеющий
ужасы, триллер
1996, США
5.0
Лекарство
драма
1995, США
7.0
Долорес Клэйборн
криминал, драма, мистика
1995, США
7.0
Нужные вещи
ужасы, триллер, криминал, драма
1993, США
6.0
Темная половина
ужасы, детектив, триллер
1993, США
6.0
Кошачий глаз
ужасы, триллер, комедия
1985, США
7.0
Куджо
ужасы, триллер
1983, США
6.0
Мертвая зона
драма, триллер, ужасы, детектив
1983, США
7.0
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.0
Спящие
драма, криминал, триллер
1996, США
7.0
Сплетня
драма, мистика, триллер
2000, США
5.0
Исповедь
драма
2021, США
7.0
Идеальное убийство
триллер
2022, США / Латвия
6.0
Эксперимент "Повиновение"
триллер, драма
2012, США
6.0
Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика
2003, США
7.0
Хороший лжец
триллер, драма
2019, США
6.0
Парень как Джэйк
драма
2018, США
5.0
Sky
драма
2015, Франция / Германия
5.0
Измена
триллер, драма
2007, США
6.0
Вердикт за деньги
драма, триллер
2003, США
6.0
Безопасность вещей
драма
2001, США / Великобритания
5.0
Люди Икс
триллер, боевик, приключения, фантастика
2000, США
7.0
Код да Винчи
триллер, мистика, драма
2006, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить