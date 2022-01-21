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Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
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Джошуа Джексон
Joshua Jackson
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Дата рождения
11 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
185 см
Личные связи
Диана Крюгер
были вместе с 2006 по 2016
Биография Джошуа Джексона
Родился 11 июня 1978. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Джошуа Джексона
Sky
драма
2015, Франция / Германия
5.0
Фортуна Вегаса
комедия
2012, США / Великобритания
4.0
Пленница
драма, мистика, мелодрама
2012, Канада
5.0
Фантомы
ужасы, триллер, мистика
2008, США
6.0
Рубеж
мистика, драма, триллер, ужасы, фантастика
2008, США
0.0
Битва в Сиэттле
драма, боевик
2007, США
6.0
Бобби
драма
2006, США
7.0
Бешеные скачки
семейный, анимация, приключения
2005, ЮАР / США
5.0
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6 августа 2021 18:00
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18 мая 2021 14:45
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15 января 2019 00:06
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Связи
Диана Крюгер
Diane Kruger
были вместе с 2006 по 2016
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