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Воскрешая чемпиона Воскрешая чемпиона
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Resurrecting the Champ

Воскрешая чемпиона, 2007

2007 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эрик Кернан-младший – молодой журналист, работающий в The Denver Times. Разочарованный, Кернан борется со своим главным редактором Ральфом Мецем по поводу слабого освещения его статей, связанных с профессиональным спортом. Мец считает редакционную работу Кернана пресной и скучной. Однажды герой случайно вступается на улице за пожилого бездомного, который когда-то был известным бывшим боксером в супертяжелом весе Бобом Саттерфилдом. Хотя Саттерфилд отказывается сотрудничать с газетными изданиями, Кернан все равно публикует статью о нем. Та мгновенно становится хитом, но вскоре герой осознает, что серьезно облажался…

  • По материально-техническим и финансовым причинам режиссер Род Лурье предпочел сниматься в основном в Калгари. Натурные же съемки велись в Денвере, где, по сюжету, и происходит действие фильма. 
  • Некоторые сцены снимались в настоящем приюте для бездомных под названием «Горчичное семя», и около сорока жителей и гостей приюта были наняты в качестве актеров фильма. Таким образом они смогли заработать немного денег. 
  • Сюжетная линия фильма основана на статье Дж. Р. Мерингера, опубликованной в журнале Los Angeles Times под названием «Воскрешая чемпиона».

Эрик - спортивный обозреватель, которого затмевает авторитет его известного отца. Как-то он повстречал бездомного парня, называвшего себя Чемпионом. Эта встреча изменит взгляды Эрика, и он пересмотрит свое отношение к самым близким людям и к жизни в целом.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 июня 2007
Возраст 16+
Режиссер
Род Лури
Род Лури
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Дакота Гойо
Дакота Гойо
Алан Алда
Алан Алда
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Все актеры и съемочная группа
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Воскрешая чемпиона
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