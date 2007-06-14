Воскрешая чемпиона, 2007

Эрик Кернан-младший – молодой журналист, работающий в The Denver Times. Разочарованный, Кернан борется со своим главным редактором Ральфом Мецем по поводу слабого освещения его статей, связанных с профессиональным спортом. Мец считает редакционную работу Кернана пресной и скучной. Однажды герой случайно вступается на улице за пожилого бездомного, который когда-то был известным бывшим боксером в супертяжелом весе Бобом Саттерфилдом. Хотя Саттерфилд отказывается сотрудничать с газетными изданиями, Кернан все равно публикует статью о нем. Та мгновенно становится хитом, но вскоре герой осознает, что серьезно облажался…
Эрик - спортивный обозреватель, которого затмевает авторитет его известного отца. Как-то он повстречал бездомного парня, называвшего себя Чемпионом. Эта встреча изменит взгляды Эрика, и он пересмотрит свое отношение к самым близким людям и к жизни в целом.