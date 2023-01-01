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Способный ученик Способный ученик
Киноафиша Фильмы Способный ученик Способный ученик, 1998: актеры и роли
Apt Pupil Способный ученик 1998 / США / Канада / Франция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Способный ученик, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Брэд Ренфро Брэд Ренфро Brad Renfro Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Мики Коттрелл Miki Cottrell Майкл Рид МакКей Michael Reid MacKay Энн Дауд Энн Дауд Ann Dowd Марджори Ловетт Marjorie Lovett Брюс Дэвисон Брюс Дэвисон Bruce Davison
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