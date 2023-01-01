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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Способный ученик
Способный ученик, 1998: актеры и роли
Apt Pupil
Способный ученик
1998 / США / Канада / Франция
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Способный ученик, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Брэд Ренфро
Brad Renfro
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Мики Коттрелл
Miki Cottrell
Майкл Рид МакКей
Michael Reid MacKay
Энн Дауд
Ann Dowd
Марджори Ловетт
Marjorie Lovett
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
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