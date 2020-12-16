«Про Лёлю и Миньку»: Рецензия Киноафиши

«Про Лёлю и Миньку» — адаптация книжки детских рассказов (или, вернее, рассказов про детей) замечательного писателя Михаила Зощенко. Герои фильма — брат и сестра. Они регулярно попадают в курьёзные ситуации, за что потом им прилетает от родителей.

Режиссер фильма Анна Чернакова сняла «Про Лёлю и Миньку» совместно со своим частым соавтором Александром Адабашьяном, актёром, художником, режиссёром и сценаристом. У картин, снятых Чернаковой и написанных совместно с Адабашьяном (до «Лёли и Миньки» были «Собачий рай» и «Жили-были мы»), много общего: они все про семью, про отношения в ней — не всегда ровные, но основанные на любви — и про детство.

Про Лёлю и Миньку

Серию рассказов Зощенко авторы объединяют магистральным сюжетом. Повзрослевший Минька (Андрей Емельянов) едет в гости к своей сестре (Татьяна Рыбинец), которая тоже уже не девочка. Она мать близнецов, которые бедокурят похлеще Лёли и Миньки в детстве. Недавняя их «шутка» и вовсе оборачивается трагедией. Они теряют сумку с казёнными деньгами, и у Лёли могут отобрать дом за долги. Лёля пытается решить эту ситуацию, а Минька тем временем не без приключений находится в дороге. Параллельно брат и сестра вспоминают своё детство, и прошлое героев витиевато связывается с настоящим.

Попытка изобразить детство через взрослое настоящее выглядит вполне уместно. Всё-таки даже в литературном первоисточнике была некоторая дистанция между рассказчиком и рассказываемыми событиями — мы читаем сюжеты не из детства, а о нём. Работает в фильме простой, но понятный и уместный приём: детство героев показано в цвете, в то время как настоящее — чёрно-белое. Конечно, для всех нас детство должно быть таким — ярким, красивым и солнечным. Выделяются во фрагментах настоящего разные артефакты детства. Обруч или, например, паровозик. Сталкиваясь с ними, герои как бы возвращаются в своё детство. В конце картины этот приём обоснованно подойдёт к логическому завершению. Прошлое и настоящее как бы соединятся.

Про Лёлю и Миньку

Впрочем, не только разные вещи напоминают о прошлом. Герои фильма и повзрослевшие остаются детьми: мечтательными, добродушными и наивными. Именно это помогает им в непростое и немного абсурдное время — именно таким показаны советские тридцатые. Но сатира, пускай и усиленная зощенковским текстом, иногда осознанно косноязычным, здесь не главное. Всё же в большей степени это история о том, что все мы родом из детства и сохранить связь с ним необходимо.

Фильм можно смотреть с детьми, возможно, некоторые из них смогут найти много общего в своём поведении и поведении героев. Впрочем, и взрослым, любящим простые искренние истории про детей, будет на что посмотреть.