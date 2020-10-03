Про Лёлю и Миньку, 2020

Экранизация одноименного цикла рассказов советского классика Михаила Зощенко. Повзрослевший Минька (Андрей Емельянов) решает навестить свою старшую сестру Лельку (Татьяна Рыбинец). По дороге домой он вспоминает о событиях, происходивших с ними двадцать лет назад, когда дети стали свидетелями новогоднего чуда!

Действия развернутся в двух временных плоскостях — настоящем и прошлом. Минька — 30-летний мужчина, погрязший в работе с головой. Он покинул родительский дом сразу же после совершеннолетия. Теперь у него собственная семья, отнимающая все свободное время. Парень совсем позабыл, что у него есть старшая сестра Лелька, с которой он провел детство. О тех временах Минька предпочитает не вспоминать. Дело в том, что брат и сестра не очень-то ладили, конфликтуя из-за любого пустяка. Теперь, столкнувшись со взрослыми проблемами, они перестали общаться. Но однажды молодой человек решает навестить кровную родственницу, чтобы узнать, как сложилась ее судьба за годы разлуки.

Леля продолжает жить в доме детства, доставшемся ей от родителей. В личной жизни женщины не все гладко. Лелька в одиночку заботится о двух маленьких детях и ведет домашнее хозяйство. Параллельно ей приходится зарабатывать на жизнь. Приезд Миньки становится для нее неожиданностью. После возвращения в родной город на брата нахлынули воспоминания из далекого прошлого. Перед его глазами пролетают наиболее яркие моменты, которые повлияли на него как на личность. Калейдоскоп уморительных зарисовок позволяет Миньке иначе взглянуть на события 1930-х годов.