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Про Лёлю и Миньку Про Лёлю и Миньку
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Про Лёлю и Миньку, 2020

2020 / Россия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Семейный фильм, экранизация сборника Михаила Зощенко «Леля и Минька»
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Экранизация одноименного цикла рассказов советского классика Михаила Зощенко. Повзрослевший Минька (Андрей Емельянов) решает навестить свою старшую сестру Лельку (Татьяна Рыбинец). По дороге домой он вспоминает о событиях, происходивших с ними двадцать лет назад, когда дети стали свидетелями новогоднего чуда!

Действия развернутся в двух временных плоскостях — настоящем и прошлом. Минька — 30-летний мужчина, погрязший в работе с головой. Он покинул родительский дом сразу же после совершеннолетия. Теперь у него собственная семья, отнимающая все свободное время. Парень совсем позабыл, что у него есть старшая сестра Лелька, с которой он провел детство. О тех временах Минька предпочитает не вспоминать. Дело в том, что брат и сестра не очень-то ладили, конфликтуя из-за любого пустяка. Теперь, столкнувшись со взрослыми проблемами, они перестали общаться. Но однажды молодой человек решает навестить кровную родственницу, чтобы узнать, как сложилась ее судьба за годы разлуки.

Леля продолжает жить в доме детства, доставшемся ей от родителей. В личной жизни женщины не все гладко. Лелька в одиночку заботится о двух маленьких детях и ведет домашнее хозяйство. Параллельно ей приходится зарабатывать на жизнь. Приезд Миньки становится для нее неожиданностью. После возвращения в родной город на брата нахлынули воспоминания из далекого прошлого. Перед его глазами пролетают наиболее яркие моменты, которые повлияли на него как на личность. Калейдоскоп уморительных зарисовок позволяет Миньке иначе взглянуть на события 1930-х годов.

 

Сюжет семейной комедии «Про Лелю и Миньку» основан на популярном цикле произведений Михаила Зощенко. Несмотря на то, что рассказы стали классикой детской литературы, писатель прославился в первую очередь как сатирик. На страницах он высмеивал окружающую действительность, обнажая человеческие пороки. За свои тексты Зощенко был изгнан из Союза писателей и лишился возможности работать.

В эпизодической роли снялась Вера Зощенко — правнучка писателя-сатирика. Она воплотила на экране образ колоритной бездетной дамы, докучающей главным героям нравоучительными советами. По словам актрисы, сцена с ее участием — парафраз новеллы «Галоши и мороженое».

Одну из двух главных ролей исполнил юный пианист Елисей Мысин. Впервые вундеркинд вышел на сцену в пятилетнем возрасте, исполнив мелодию Баха и композицию собственного сочинения. «Про Лелю и Миньку» — дебют музыканта на большом экране.

Соавтором сценария стал Александр Адабашьян, более известный как актер. 

Это не первая экранизация произведений Михаила Зощенко. Наиболее успешная — комедия Леонида Гайдая «Не может быть!» 1975 года выпуска. 

Режиссер Анна Чернакова уже работала в жанре семейного кино. В 2013 году она сняла фильм «Собачий рай». Также на счету кинематографиста черная комедия «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» и драма «Сезон туманов». В 2018 году принимала участие в написании сценария к военной картине «Собибор».

Съемки проходили на студии «Мосфильм» при полной финансовой поддержке со стороны государства.

Главному герою Миньке, который едет навестить сестру Лёлю в город, где они выросли, предстоит оживить в памяти маленькие веселые истории. Каждая из них – элемент большого калейдоскопа под названием «детство». 

Повзрослевшим Лёле и Миньке, которые в детстве не очень ладили, предстоит вспомнить себя маленьких, заново подружиться, а заодно выбраться из крайне неприятной переделки.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера в мире 3 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Анна Чернакова
Анна Чернакова
В ролях
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Елисей Мысин
Елисей Мысин
Александр Обласов
Александр Обласов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Про Лёлю и Миньку 2 постера
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«Про Лёлю и Миньку» — адаптация книжки детских рассказов (или, вернее, рассказов про детей) замечательного писателя Михаила Зощенко. Герои фильма — брат и сестра. Они регулярно попадают в курьёзные ситуации, за что потом им прилетает от родителей. Режиссер фильма Анна Чернакова сняла «Про Лёлю и Миньку» совместно со своим частым соавтором Александром Адабашьяном, актёром, художником, режиссёром и сценаристом. У картин, снятых Чернаковой и…
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