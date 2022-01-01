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TheatreHD: Король Лир: МакКеллен
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King Lear

TheatreHD: Король Лир: МакКеллен, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

Проект National Theatre Live Постановка Chichester Festival Theatre на сцене Duke of York's Theatre Сезон 2017-2018 оказался сказочно богат на «итоговых» «Лиров». Сперва, осенью в Чичестере прогремел спектакль Джонатана Манби с 78-летним МакКелленом, а под самый занавес весны на BBC показали новую телеэкранизацию с 80-летним Энтони Хопкинсом. Учитывая почтенный возраст двух британских легенд, мы вряд ли снова увидим их на верхних позициях шекспировских афиш: король Лир является самой возрастной из главных ролей драматурга. Бенефис МакКеллена, собственно, и был заявлен в качестве прощального шекспировского выхода гениального актера – и как таковой оправдал все ожидания. Это не первый маккелленовский Лир (в 2007-м он предстал в образе яростного и эксцентричного монарха в спектакле Королевской Шекспировской компании), но, безусловно, более пронзительный из двух: парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей «отставкой» самого актера. Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби; сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск; звуковое оформление молодых композиторов и саунд-дизайнеров братьев Рингамов. Особой пикантности добавляют актерские интерпретации хорошо известных всем и каждому ролей. Прежде всего, сам факт появления Шинед Кьюсак в роли Кента, сопоставимый с трансформацией Кассия в «Юлии Цезаре» – другом недавнем шекспировском спектакле TheatreHD, в котором гендерно переосмысленный образ был также сыгран ирландской актрисой (Мишель Фэйрли). Кроме того, все без исключения критики отметили хищный эротизм Кирсти Бушелл в роли Реганы, добавляющий свежей остроты в коктейль мотиваций главных героев пьесы.

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Продолжительность 3 часа 31 минута
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Манби
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Анита-Джой Увадже
Кирсти Бушелл
Дэниел Уэбб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Король Лир: МакКеллен 1 постер
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