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Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
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Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
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Дата рождения
3 октября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Нив Кэмпбелл
Родилась 3 октября 1973. Гэльф, Онтарио, Канада.
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Фильмография Нив Кэмпбелл
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
Соблазненные и брошенные
документальный
2013, США
6.0
Крик 4
ужасы, триллер
2011, США
7.0
Замыкая круг
драма, мелодрама
2007, Великобритания / Канада / США
7.0
Странные родственники
комедия
2006, США / Германия
5.0
Когда меня полюбят
драма
2004, США
6.0
Крик 3
комедия, криминал, ужасы, триллер
2000, США
7.0
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Нив Кэмпбелл отказалась сниматься в «Крике 6»
Актрису не устроил предложенный гонорар.
Написать
7 июня 2022 10:58
Продюсеры «Крика 6» уже обращались к Нив Кэмпбелл
Актриса не против вернуться в продолжении, но не готова дать ответ до того, как прочитает сценарий.
Написать
25 февраля 2022 10:49
Нив Кэмпбелл прокомментировала самую шокирующую сцену из нового «Крика»
Внимание! Публикация содержит спойлеры.
Написать
24 января 2022 10:53
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