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Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
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Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Дата рождения
3 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гуэлф, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Нив Кэмпбелл
Родилась 3 октября 1973. Гэльф, Онтарио, Канада.
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Популярные фильмы
8.5
Карточный домик
(2013)
8.0
Крик
(1996)
8.0
Авалон
Фильмография Нив Кэмпбелл
7.3
Крик 7
Scream 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
7.9
Скрежет металла
комедия, боевик, фантастика
2023, США
7.3
Линкольн для адвоката
драма, детектив, криминал
2022, США
6.6
Крик
Scream
ужасы, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Небоскреб
Skyscraper
боевик
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Манхэттен
драма
2014, США
8.5
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
6.4
Соблазненные и брошенные
Seduced and Abandoned
документальный
2013, США
Смотреть трейлер
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