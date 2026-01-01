Эмма Робертс – американская актриса и модель, родилась 10 февраля 1992 года в Райнбеке, штат Нью-Йорке. Эмма - дочь известного актера Эрика Робертса и племянница голливудской звезды Джулии Робертс. Ее мать, Келли Каннингем, рассталась с ее отцом, когда девочке было семь месяцев. В детстве Эмма постоянно смотрела фильмы со своей тетей, и именно Джулия вдохновила ее на то, чтобы избрать актерскую профессию. Келли изначально была против того, чтобы ее дочь шла по стопам своей тети, однако Эмма была настойчива и упорно шла к своей цели. Джулия Робертс была очень возмущена тем фактом, что ее брат бросил свою бывшую возлюбленную с маленьким ребенком, поэтому помогла Келли получить полную опеку над Эммой и даже купила им дом. Актриса также часто брала племянницу на съемки, а в 2000 году способствовала ее дебюту в кино.

Фильмы с Эммой Робертс

Впервые Эмма засветилась в кино в 2000 году в комедии «Любимцы Америки», где главную роль исполнила Джулия Робертс, а сама девочка промелькнула в кадре на несколько секунд, а ее имя даже не было указано в титрах. Годом позже она получила более серьезную роль, сыграв дочь героя Джонни Деппа в биографической драме «Кокаин». В то время Эмма училась в лос-анджелесской школе для девочек «Арчер», однако после выхода карты на нее посыпалось много предложений о съемках, и ей пришлось перевестись на домашнее обучение, чтобы совмещать образование с работой.

Эмма Робертс - «Нетакая»

На всю Америку Эмма Робертс прославилась в возрасте 13 лет, когда в 2004 году получила главную роль в детском комедийном сериале «Нетакая» телеканала Nickelodeon. Сериал длился 42 эпизода и выходил на экраны до 2007 года. Эмма сыграла в сериале Эдди Сингер, ученицу седьмого класса, которая считает свою жизнь очень скучной и отражает это в своих песнях. Эта роль принесла юной актрисе любовь миллионов тинэйджеров, а также номинации премии Teen Choice Award-2005 и Young Artist Award. В сериале Робертс сама пела и играла на гитаре, после чего продюсеры шоу предложили попробовать себя в музыкальной карьере. В 2005 году Эмма, прислушавшись к совету коллег, выпустила сольный альбом под названием «Нетакая и больше», ставший также саундтреком к сериалу. Некоторое время спустя девушка записала альбом с композициями для диснеевского фильма «Принцесса льда».

В 2006 году Эмма снялась в одной из главных ролей в ленте «Аквамарин», где также сыграли Джоанна Левески и Сара Пэкстон. Эта работа принесла актрисе премию Young Artist в номинации «Лучшая молодая актриса второго плана в художественном фильме». За «Аквамарином» последовали главные роли в фильмах «Нэнси Дрю» (2007), «Оторва» (2007), «Роскошная жизнь» (2008) и «Отель для собак» (2009). В том же году Эмма исполнила роль второго плана спортивной комедии «Сезон побед» (2009). Годом позже Эмма впервые со времен «Любимцев Америки» появилась в одном фильме со своей тетей, сыграв в романтической комедии «День Святого Валентина». В том же году с ее участием на экраны вышла картина «Двенадцать», за которую девушка была номинирована на премию Teen Choice Awards. Также Робертс можно увидеть в одной из главных ролей в драме «Что случилось с Вирджинией?» и четвертой части популярной серии фильмов «Крик» (2011).

Эмма Робертс «Мы-Миллеры»

Ярким проектом в фильмографии актрисы стала комедия «Мы-Миллеры» (2013), где ее партнерами стали Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. Фильм был очень успешным в прокате, а Эмма получила несколько престижных наград, включая MTV Movie Awards и Teen Choice Awards.

Эмма Робертс - «Американская история ужасов»

Новая волна популярности настигла молодую актрису после того, как она появилась в третьем сезоне нашумевшего сериала «Американская история ужасов». Третья глава проекта рассказывает о старинном клане ведьм, а Эмма исполнила роль юной ведьмы, наркоманки со скверным характером, которая выросла в неблагополучной семье.

Эмма Робертс - «Королевы крика»

Следующей яркой работой актрисы стал сериал в жанре слэшер «Королевы крика», выходивший на телеэкраны с 2015 по 2016 год. Сериал представляет собой пародию на различные фильмы ужасов и создан по аналогии с «Американской историей ужасов» теми же самыми режиссерами Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. В 2016 году за участие в проекте Эмма получила номинации на премии People's Choice Awards и Teen Choice Awards.

В 2015 году Эмма Робертс появилась в главных ролях драмы «Меня зовут Майкл», где также сыграли Джеймс Франко и Закари Куинто. За свою роль в фильме девушка получила две награды в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Личная жизнь Эммы Робертс

С 2012 года Эмма Робертс начала встречаться с актером Эваном Питерсом, партнером по фильму «Взрослый мир» (2013) и сериалу «Американская история ужасов». Пара обручилась в декабре 2013 года, в июне 2015 объявила о разрыве, но уже осенью возобновила отношения.