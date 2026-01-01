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Эмма Робертс 7 фотографий
Эмма Робертс Emma Roberts
Связи Эммы Робертс
Джулия Робертс
Джулия Робертс тетя и племянница
Эрик Робертс
Эрик Робертс отец и дочь
Эван Питерс
Эван Питерс вместе с 2012 года
Киноафиша Персоны Эмма Робертс

Эмма Робертс

Emma Roberts

Дата рождения
10 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Райнбек, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Эммы Робертс

Эмма Робертс – американская актриса и модель, родилась 10 февраля 1992 года в Райнбеке, штат Нью-Йорке. Эмма - дочь известного актера Эрика Робертса и племянница голливудской звезды Джулии Робертс. Ее мать, Келли Каннингем, рассталась с ее отцом, когда девочке было семь месяцев. В детстве Эмма постоянно смотрела фильмы со своей тетей, и именно Джулия вдохновила ее на то, чтобы избрать актерскую профессию. Келли изначально была против того, чтобы ее дочь шла по стопам своей тети, однако Эмма была настойчива и упорно шла к своей цели. Джулия Робертс была очень возмущена тем фактом, что ее брат бросил свою бывшую возлюбленную с маленьким ребенком, поэтому помогла Келли получить полную опеку над Эммой и даже купила им дом. Актриса также часто брала племянницу на съемки, а в 2000 году способствовала ее дебюту в кино.

Фильмы с Эммой Робертс

Впервые Эмма засветилась в кино в 2000 году в комедии «Любимцы Америки», где главную роль исполнила Джулия Робертс, а сама девочка промелькнула в кадре на несколько секунд, а ее имя даже не было указано в титрах. Годом позже она получила более серьезную роль, сыграв дочь героя Джонни Деппа в биографической драме «Кокаин». В то время Эмма училась в лос-анджелесской школе для девочек «Арчер», однако после выхода карты на нее посыпалось много предложений о съемках, и ей пришлось перевестись на домашнее обучение, чтобы совмещать образование с работой.

Эмма Робертс - «Нетакая»

На всю Америку Эмма Робертс прославилась в возрасте 13 лет, когда в 2004 году получила главную роль в детском комедийном сериале «Нетакая» телеканала Nickelodeon. Сериал длился 42 эпизода и выходил на экраны до 2007 года. Эмма сыграла в сериале Эдди Сингер, ученицу седьмого класса, которая считает свою жизнь очень скучной и отражает это в своих песнях. Эта роль принесла юной актрисе любовь миллионов тинэйджеров, а также номинации премии Teen Choice Award-2005 и Young Artist Award. В сериале Робертс сама пела и играла на гитаре, после чего продюсеры шоу предложили попробовать себя в музыкальной карьере. В 2005 году Эмма, прислушавшись к совету коллег, выпустила сольный альбом под названием «Нетакая и больше», ставший также саундтреком к сериалу. Некоторое время спустя девушка записала альбом с композициями для диснеевского фильма «Принцесса льда».

В 2006 году Эмма снялась в одной из главных ролей в ленте «Аквамарин», где также сыграли Джоанна Левески и Сара Пэкстон. Эта работа принесла актрисе премию Young Artist в номинации «Лучшая молодая актриса второго плана в художественном фильме». За «Аквамарином» последовали главные роли в фильмах «Нэнси Дрю» (2007), «Оторва» (2007), «Роскошная жизнь» (2008) и «Отель для собак» (2009). В том же году Эмма исполнила роль второго плана спортивной комедии «Сезон побед» (2009). Годом позже Эмма впервые со времен «Любимцев Америки» появилась в одном фильме со своей тетей, сыграв в романтической комедии «День Святого Валентина». В том же году с ее участием на экраны вышла картина «Двенадцать», за которую девушка была номинирована на премию Teen Choice Awards. Также Робертс можно увидеть в одной из главных ролей в драме «Что случилось с Вирджинией?» и четвертой части популярной серии фильмов «Крик» (2011).

Эмма Робертс  «Мы-Миллеры»

Ярким проектом в фильмографии актрисы стала комедия «Мы-Миллеры» (2013), где ее партнерами стали Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. Фильм был очень успешным в прокате, а Эмма получила несколько престижных наград, включая MTV Movie Awards и Teen Choice Awards.

Эмма Робертс - «Американская история ужасов»

Новая волна популярности настигла молодую актрису после того, как она появилась в третьем сезоне нашумевшего сериала «Американская история ужасов». Третья глава проекта рассказывает о старинном клане ведьм, а Эмма исполнила роль юной ведьмы, наркоманки со скверным характером, которая выросла в неблагополучной семье.

Эмма Робертс - «Королевы крика»

Следующей яркой работой актрисы стал сериал в жанре слэшер «Королевы крика», выходивший на телеэкраны с 2015 по 2016 год. Сериал представляет собой пародию на различные фильмы ужасов и создан по аналогии с «Американской историей ужасов» теми же самыми режиссерами Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. В 2016 году за участие в проекте Эмма получила номинации на премии People's Choice Awards и Teen Choice Awards.

В 2015 году Эмма Робертс появилась в главных ролях драмы «Меня зовут Майкл», где также сыграли Джеймс Франко и Закари Куинто. За свою роль в фильме девушка получила две награды в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Личная жизнь Эммы Робертс

С 2012 года Эмма Робертс начала встречаться с актером Эваном Питерсом, партнером по фильму «Взрослый мир» (2013) и сериалу «Американская история ужасов». Пара обручилась в декабре 2013 года, в июне 2015 объявила о разрыве, но уже осенью возобновила отношения.

Связи Эммы Робертс
Джулия Робертс
тетя и племянница Джулия Робертс
Эрик Робертс
отец и дочь Эрик Робертс
Эван Питерс
вместе с 2012 года Эван Питерс

Популярные фильмы

Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов (2011)
Мы - Миллеры 7.5
Мы - Миллеры (2013)
Это очень забавная история 7.4
Это очень забавная история (2010)

Фильмография Эммы Робертс

Мадам Паутина 5.9
Мадам Паутина Madam Web
боевик, фантастика 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Космический кадет 4.9
Космический кадет Space Cadet
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Знакомство родителей 5.7
Знакомство родителей Maybe I Do
комедия, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
5.5
Брошенная Abandoned
ужасы 2022, США
Returns Returns
триллер 2022, США
Ирония судьбы в Голливуде 6.6
Ирония судьбы в Голливуде About Fate
комедия 2022, США
Смотреть трейлер
Охота 6.5
Охота The Hunt
ужасы, боевик, триллер 2020, США
Смотреть трейлер
Пара на праздники 6.3
Пара на праздники Holidate
комедия 2020, США
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Интересные факты о Эмме Робертс

- В 15 лет Эмма Робертс стала моделью бренда Doone&Bourke

- В 2009 году Эмма стала лицом косметической компании Neutrogena.

- Несколько раз актрису включали в топ «Самых хорошо одетых тинэйджеров» по версии издания Teen Vogue.

- Робертс увлекается игрой в волейбол и плаванием.

- Эмма имеет особую страсть к кошелькам и маленьким сумочкам и собирает их коллекцию.

- Летом 2013 года Робертс обвинили в домашнем насилии – в разгаре ссоры она разбила нос Эвану Питерсу.

Фотографии Эммы Робертс

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