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Шеней Граймс Shenae Grimes-Beech
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Шеней Граймс

Shenae Grimes-Beech

Дата рождения
24 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Рост
160 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Я — зомби 7.9
Я — зомби (2015)
Крик 4 6.9
Крик 4 (2011)
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение 6.6
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение (2008)

Фильмография Шеней Граймс

Ирландская любовь 6.5
Ирландская любовь Love of the Irish
мелодрама 2025, Ирландия / США
Я — зомби 7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
Эмпайр Стэйт 5.8
Эмпайр Стэйт Empire State
драма 2013, США
Смотреть трейлер
Крик 4 6.9
Крик 4 Scream 4
ужасы, триллер 2011, США
Смотреть трейлер Рецензия
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение 6.6
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение
драма, мелодрама 2008, США
Сквозь объектив 5.2
Сквозь объектив Picture This
комедия, драма, мелодрама 2008, США
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