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Шеней Граймс
Shenae Grimes-Beech
Киноафиша
Персоны
Шеней Граймс
Шеней Граймс
Shenae Grimes-Beech
Дата рождения
24 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Рост
160 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.9
Я — зомби
(2015)
6.9
Крик 4
(2011)
6.6
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение
(2008)
Фильмография Шеней Граймс
6.5
Ирландская любовь
Love of the Irish
мелодрама
2025, Ирландия / США
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
5.8
Эмпайр Стэйт
Empire State
драма
2013, США
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6.9
Крик 4
Scream 4
ужасы, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение
драма, мелодрама
2008, США
5.2
Сквозь объектив
Picture This
комедия, драма, мелодрама
2008, США
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