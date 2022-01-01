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Киноафиша Фильмы Крик 4 Крик 4, 2011: актеры и роли
Scream 4 Крик 4 2011 / США
7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Крик 4, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен Уэс Крэйвен Wes Craven
В ролях
Кортни Кокс Кортни Кокс Courteney Cox Дэвид Аркетт Дэвид Аркетт David Arquette Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Хейден Панеттьер Хейден Панеттьер Hayden Panettiere Адам Броди Адам Броди Adam Brody Эмма Робертс Эмма Робертс Emma Roberts Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Эйми Тигарден Эйми Тигарден Aimee Teegarden Рори Калкин Рори Калкин Rory Culkin
Одна
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