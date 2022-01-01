Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крик 4
Крик 4, 2011: актеры и роли
Scream 4
Крик 4
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Крик 4, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен
Wes Craven
В ролях
Кортни Кокс
Courteney Cox
Дэвид Аркетт
David Arquette
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Хейден Панеттьер
Hayden Panettiere
Адам Броди
Adam Brody
Эмма Робертс
Emma Roberts
Анна Пакуин
Anna Paquin
Эйми Тигарден
Aimee Teegarden
Рори Калкин
Rory Culkin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Отзывы
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Отзывы
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду