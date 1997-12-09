Крик 2, 1997

Прошло два года после трагических событий в Вудсборо. Герои предыдущей части, Сидни Прескотт и Рэнди Микс пытаются жить своей жизнью, и в настоящее время оба учатся в Виндзорском колледже. Коттон Вири вышел из тюрьмы и пытается нажиться на неудачном заключении. Гейл Уэзерс написал бестселлер «Убийства в Вудсборо», по которому был снят фильм «Удар» с Тори Спеллинг в роли Сидни. Но с приближением премьеры цикл смертей неожиданно начинается заново. Дьюи Райли немедленно вылетает из Вудсборо, чтобы попытаться защитить Сидни, его «суррогатную сестру». Но количество подозреваемых уменьшается, а количество погибших неуклонно растет.