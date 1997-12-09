Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крик 2 Крик 2
Киноафиша Фильмы Крик 2
Scream 2

Крик 2, 1997

1997 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло два года после трагических событий в Вудсборо. Герои предыдущей части, Сидни Прескотт и Рэнди Микс пытаются жить своей жизнью, и в настоящее время оба учатся в Виндзорском колледже. Коттон Вири вышел из тюрьмы и пытается нажиться на неудачном заключении. Гейл Уэзерс написал бестселлер «Убийства в Вудсборо», по которому был снят фильм «Удар» с Тори Спеллинг в роли Сидни. Но с приближением премьеры цикл смертей неожиданно начинается заново. Дьюи Райли немедленно вылетает из Вудсборо, чтобы попытаться защитить Сидни, его «суррогатную сестру». Но количество подозреваемых уменьшается, а количество погибших неуклонно растет.

  • Одна из неудачных сцен в первом варианте сценария Кевина Уильямсона описывалась просто как «Уэс Крейвен наверняка сделает ее страшной».
  • Актерский состав фильма не был проинформирован о личности убийцы до последнего дня съемок. Кроме того, они не получили последние десять страниц сценария, пока не пришло время снимать эти сцены. Они были напечатаны на серой бумаге, чтобы предотвратить их тиражирование. Позже все актеры дали подписку о неразглашении.
  • Именно режиссер Роберт Родригес снял сцены фильма «Удар», показанные внутри этого фильма. Он поставил сцены Кейси Беккери, а также Сидни и Билли.

Прошло два года после кровавой бойни в Вудсборо. Сидни Прескотт поступила в колледж, уехав прочь от безумных воспоминаний. Но прошлое вновь настигает ее: нашумевшая история стала книгой — бестселлером Гэйл Уэзерс, а теперь еще вышел фильм о тех самых событиях, всколыхнувший новую волну террора. И ужас ожил снова, и снова в каждом встречном видится убийца!..

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 10 декабря 1997
Премьера в мире 9 декабря 1997
Возраст 16+
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Счастливого дня смерти
Счастливого дня смерти (2017)
7.548387
Крик 4
Крик 4 (2011)
7.4693875
Забери мою душу
Забери мою душу (2010)
7.3846154
Хэллоуин: 20 лет спустя
Хэллоуин: 20 лет спустя (1998)
6.4666667
Городские легенды
Городские легенды (1998)
6.3636365
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)
7.181818
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Все части «Крика» Все части «Крика»
Постер фильма Крик 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Крик 2 смотреть онлайн

Крик 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Счастливого дня смерти
 
Крик 4
 
Забери мою душу
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лучший «Крик»: составляем рейтинг всех частей культовой франшизы Новый «Крик» (2022) уже успел взобраться на высокие позиции кассовых сборов, а эксперты Киноафиши определились, на каком месте он расположится в рейтинге фильмов «от худшего к лучшему».
Написать
17 января 2022 17:57
По словам Мэттью Лилларда, сиквелы «Крика» сделали Уэса Крэйвена несчастным Он чувствовал себя обязанным создать новый культовый фильм ужасов. 
Написать
12 октября 2021 16:39
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши