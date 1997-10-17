Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1997

Компания выпускников весело провела вечер на берегу моря. Возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Решив, что он мертв и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море.

А ровно через год получают письмо… Кто-то знает их тайну. Кто-то знает, что они натворили прошлым летом!