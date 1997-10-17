Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я знаю, что вы сделали прошлым летом Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Киноафиша Фильмы Я знаю, что вы сделали прошлым летом
I Know What You Did Last Summer

Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1997

1997 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

4 июля компания друзее-старшеклассников отправляется к морю, чтобы отметить окончание школы. Этой же ночью по пути домой ребята сбивают человека, который внезапно для них оказался на проезжей части дороги. Приняв жертву за мертвеца, герои сбрасывают тело в море, договорившись никогда больше не вспоминать о произошедшем. Спустя год каждый из них получает странного послание: кто-то знает о том, что молодые люди сделали прошлым летом, и пойдет на все, чтобы им отомстить.

  • Дебютная полнометражная картина Джима Гиллеспи.
  • Сара Мишель Геллар проходила пробы на роль Джули, но в итоге ей досталась роль Хелен. Первоначально создатели хотели, чтобы Джули сыграла Риз Уизерспун, но актриса отказалась.
  • Сценарий к этому фильму на самом деле был написан значительно раньше, чем сценарий к “Крику”, вышедшему в 1996 году, за год до экранизации “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”. Над обеими картинами работал сценарист Кевин Уильямсон.
  • Будущие супруги Фредди Принц мл. и Сара Мишель Геллар познакомились на съемочной площадке этого фильма.
  • В основу сценария легла книга писательницы Лоис Дункан.
  • Герои отправляются на Доусон Бич. Это отсылка к телесериалу “Бухта Доусона”, сценарий к которому писал все тот же Кевин Уильямсон.

Компания выпускников весело провела вечер на берегу моря. Возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Решив, что он мертв и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море.

А ровно через год получают письмо… Кто-то знает их тайну. Кто-то знает, что они натворили прошлым летом!

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 17 октября 1997
Премьера в мире 17 октября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Джим Гиллеспи
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Райан Филипп
Райан Филипп
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Бриджит Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Игра на выживание
Игра на выживание (2012)
7.5
Крик 4
Крик 4 (2011)
7.4693875
Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов (2010)
7.2886596
Забери мою душу
Забери мою душу (2010)
7.3846154
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е (2009)
7.212121
Фредди против Джейсона
Фредди против Джейсона (2003)
7.3
Крик 3
Крик 3 (2000)
7.6666665
Городские легенды
Городские легенды (1998)
6.3636365
Крик 2
Крик 2 (1997)
7.818182
Крик
Крик (1996)
8.181818
Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов (1984)
7.5
Пятница, 13
Пятница, 13 (1980)
6.230769
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы ужасов про компанию друзей Фильмы ужасов про компанию друзей
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Я знаю, что вы сделали прошлым летом смотреть онлайн

Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Крик 4
 
Забери мою душу
 
Пятница, 13-е
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ограничится одним сезоном Телепроект Amazon и Джеймса Вана не понравился зрителям.
Написать
10 января 2022 14:41
Amazon представил трейлер многосерийной адаптации слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Первые четыре серии выпустят на Amazon в один день. 
Написать
24 сентября 2021 12:51
Amazon представил тизер-трейлер многосерийной адаптации хоррора ««Я знаю, что вы сделали прошлым летом» В числе продюсеров выступает Джеймс Ван. 
Написать
16 сентября 2021 14:25
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши