Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1997

4 июля компания друзее-старшеклассников отправляется к морю, чтобы отметить окончание школы. Этой же ночью по пути домой ребята сбивают человека, который внезапно для них оказался на проезжей части дороги. Приняв жертву за мертвеца, герои сбрасывают тело в море, договорившись никогда больше не вспоминать о произошедшем. Спустя год каждый из них получает странного послание: кто-то знает о том, что молодые люди сделали прошлым летом, и пойдет на все, чтобы им отомстить.
Компания выпускников весело провела вечер на берегу моря. Возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Решив, что он мертв и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море.
А ровно через год получают письмо… Кто-то знает их тайну. Кто-то знает, что они натворили прошлым летом!