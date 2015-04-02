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Крик 4 Крик 4
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Scream 4 Крик 4 2011 / США
7.5 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Крик 4»

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Наша рецензия

После ряда не слишком удачных опытов последних лет Уэс Крейвен вернулся к старым, проверенным вещам – к тому, что лучше всего у него получается: саркастичному, компетентному, мускулистому постмодернистскому триллеру. С умело дозированной резней, насыщенной знанием истории кино и бескомпромиссной рефлексией по поводу происходящего. Четвертая часть «Крика», пожалуй, лучшая во всей тетралогии. Само вещество фильма, помимо крепкого сложения, демонстрирует образцовое владение…

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shoffe 2 апреля 2015, 12:51
Ждемс, надеюсь не огорчит✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Герои повзрослели и постарели. Дьюи все такой же добряк, но в качестве шерифа просто жалок. Гейл стала еще более стервозной.



Убийства жуткие, скорее, в духе Джейсона. Местную королеву кромсали уж очень страшно.



Убивать шерифа медицинской "уткой" - это сильно, но ужасно смешно. Вообще, чем ближе к финалу, тем происходящее безумнее и смешнее.



Отличный, в общем, фильм. Слегка раздражали разборки Дьюи с Гейл, которая все пыталась доказать, что она круче всех.Но на то она и Гейл, и приходится терпеть ее такую, какая есть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/04/2011 - 19:21:33):Из новичков особо я бы конечно отметил Эмму Робертс в роли Джил

ну тогда посмотрю.....вроде неплохая актриса она мне еще в Оторве понравилась..

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фанатам Криков фильм может и понравиться,почему бы и нет✊

Вроде,все атрибуты присутствуют-масочки,ножички,но заценить это действо может лишь истинный крикоман✊ .Самоирония-вещь хорошая,главное,не превратить её в фарс,или трэш.

Интрига присутствует,развязка неплохая.Хочешь крутизны,ужасов-обнаруживаешь неоправданные разговоры об ужасах и затянутость событий.И теряешь,теряешь интерес✊ К концу просыпаешься-О!Что-то интересное появилось-тут и сказочке конец.



5\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
терпения хватило только на пол фильма..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Обычный фильм. Не страшный!!!!!! 5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 22/04/2011 - 00:03:20):старичок Крэйвен давно уже спятил, последние несколько фильмов точно.



в Голливуде биополярное растройство похоже не у одной Кетрин..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Тупая американская комедия «Крик 4». Бред полнейший. Пожалел, что потратил время. Была только одна правдоподобная сцена, где нападение. Остальное, как говорил Станиславский, «Не верю!». Надеялся, что будет и четвертая часть такая же хорошая, как и первые три. Я даже половины не выдержал. Такая скука!-_- Не было ни одного захватывающего момента! Я не понимаю, как такой фильм даже может кому-то нравится! Американцы просто идиоты! Снимают всякую фигню.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Вот недавно посмотрела. Очень понравился фильм.^^ С самого начала мне все понравилось.)) Игра актеров была превосходная, куда уж без этого! Сценарий понравился)) Конечно, странно, что не написали, что это комедия. При чем, сто процентная. В конце порадовала сцена убийства парня с камерой: " - Постой, я гей... если это поможет".:D Фильм не понравится тем, кто ожидает ужастик. А вот тем, кто любит комедии он, конечно, понравится! Поэтому и советую посмотреть всем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Крик 4 мне понравился. Конечно, есть некоторые отрицательные моменты, без них не бывает фильмов.;)) Начало определенно улыбнуло) Весело было и в конце.%) Не понимаю тех, кто его недолюбливает. Фильм совсем не страшный, а наоборот очень забавный.^_^ Убила фраза «а я не сказал что сижу в твоем шкафу!». XDDD В общем, фильм стоит посмотреть. Даже может несколько раз!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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