Наша рецензия

После ряда не слишком удачных опытов последних лет Уэс Крейвен вернулся к старым, проверенным вещам – к тому, что лучше всего у него получается: саркастичному, компетентному, мускулистому постмодернистскому триллеру. С умело дозированной резней, насыщенной знанием истории кино и бескомпромиссной рефлексией по поводу происходящего. Четвертая часть «Крика», пожалуй, лучшая во всей тетралогии. Само вещество фильма, помимо крепкого сложения, демонстрирует образцовое владение…