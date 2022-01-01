Крик: фильмы по порядку с кратким содержанием

Крик (1996)

В первой части культовой франшизы спустя год после смерти матери школьница Сидни Прескотт и ее друзья начинают получать странные, зловещие телефонные звонки от серийного убийцы, который вскоре получит известность как «Призрачное лицо». Убийство одной из школьниц шокирует жителей городка Вудсборо. Полиция начинает расследование и берет под подозрение сначала парня Сидни, Билли, а затем ее отца. Молодая девушка быстро осознает, что каждый в ее окружении может оказаться убийцей под маской. Расследование в итоге остается за простодушным шерифом Дьюи Райли и эгоистичной репортершей Гейл Уэзерс.

Крик

Крик 2 (1997)

2 года спустя шокирующих событий в городке Вудсборо, Сидни обучается в колледже вместе с давним другом из школы, Рэнди. Тем временем Гейл Уэзерс зарабатывает на трагедии благодаря выпуску книги об истории Сидни и ее последующей экранизации. Но история повторяется не только на экране: двое школьников оказываются убитыми во время премьеры фильма «Удар ножом». Карьеристка Гейл Уэзерс быстро мобилизуется, чтобы донести самую свежую информацию о новых происшествиях. Шериф Дьюи тоже возвращается в Вудсборо, чтобы навестить Сидни. Еще больше студентов становятся жертвами Призрачного лица, а Гейл и Дьюи решают вместе найти того, кто пытается воссоздать прошлые убийства. Как всегда, Сидни показывает удивительные навыки выживания, но на этот раз убийца жаждет настоящей мести.

Крик 2

Крик 3 (2000)

Сидни Прескотт, кажется, наконец-то добилась спокойной жизни в изоляции, найдя удаленную работу на телефоне доверия. Однако спрятаться от Призрачного лица ей не удается. Тем временем основные события переносятся на место съемок «Удара ножом 3». После смерти Коттона Уири, обвиненного когда-то в убийстве матери Сидни, Гейл Уэзерс и Дьюи вынуждены снова вспомнить темное прошлое. На съемках Гейл встречает раздражающую версию себя в фильме, Дженнифер Джоли, которой в составлении образа помогает Дьюи. На этот раз Призрачное лицо оставляет рядом с убитыми снимки матери Сидни в молодости, а еще имитирует голоса знакомых жертвам людей. Сидни даже не представляет, какая связь на этот раз будет между ней и убийцей.

Крик 3

Крик 4 (2011)

Сидни Прескотт, теперь успешная писательница, автор автобиографической книги «Из темноты», возвращается в Вудсборо для ее продвижения спустя 15 лет после первой встречи с Призрачным лицом. Тем временем Гейл и Дьюи уже много лет живут вместе, только вот Гейл трудно найти себя вне репортерства. В Вудсборо происходит очередное кровавое убийство двух молодых девушек, и на этот раз Сидни пытается защитить свою тетю и племянницу от грядущей опасности. Городок Вудсборо в очередной раз находится в опасности, от которой многим не удастся убежать или спрятаться.