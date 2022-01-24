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Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
David Arquette
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Дэвид Аркетт
David Arquette
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Дата рождения
8 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Актер, Режиссер
Личные связи
Кортни Кокс
были в браке с 1999 по 2013
Биография Дэвид Аркетт
Родился 8 сентября 1971 года. Винчестер, Вирджиния, США.
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Фильмография Дэвид Аркетт
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
Вам не убить Дэвида Аркетта
документальный, спорт
2020,
7.0
Моп
драма
2019, США
5.0
Побег с Фионой
приключения, драма, семейный
2018, США
5.0
Костяной томагавк
ужасы, вестерн
2015, США
7.0
Коттедж
триллер
2012, США
4.0
Давай сделаем ребенка
комедия, мелодрама
2011, США
4.0
Крик 4
ужасы, триллер
2011, США
7.0
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Кортни Кокс
Courteney Cox
были в браке с 1999 по 2013
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