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Фильмография
Эйми Тигарден
Aimee Teegarden
Киноафиша
Персоны
Эйми Тигарден
Эйми Тигарден
Aimee Teegarden
Дата рождения
10 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Дауни, США
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Эйми Тигарден
Родилась 10 октября 1989 года. Дауни, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.7
Легенда об искателе
(2008)
7.2
Ранчо
(2016)
6.9
Крик 4
(2011)
Фильмография Эйми Тигарден
6.2
Пасхальный цветок
An Easter Bloom
драма, мелодрама
2024, США / Канада
6.3
Осень в большом городе
Autumn in the City
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
5.6
Звонки
Rings
ужасы, драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Дурная слава
драма, криминал
2016, США
7.3
Ранчо
драма, комедия
2016, США
6.1
Молодые сердца
Love and Honor
драма, мелодрама, военный
2012, США
Смотреть трейлер
6.9
Крик 4
Scream 4
ужасы, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Выпускной
Prom
комедия
2011, США
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