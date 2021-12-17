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Люси Хейл
Люси Хейл
Lucy Hale
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Люси Хейл
Lucy Hale
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Дата рождения
14 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мемфис, Теннесси, США
Рост
157 см
Биография Люси Хейл
Родилась 14 июня 1989 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Фильмография Люси Хейл
Мой любимый враг
комедия, мелодрама
2021, США
7.0
Порнолоджи, или Милашка как ты
комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
Чувак
комедия, драма
2018, США
5.0
Правда или действие
ужасы, триллер
2018, США
7.0
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация
2012, США
7.0
История Золушки 3
комедия, семейный, музыка
2011, США
6.0
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17 декабря 2021 14:26
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Картина расскажет о книготорговце, переосмысляющем собственную жизнь после полосы неудач.
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14 декабря 2021 14:22
AMC+ выпустил первый трейлер сериала о серийном убийце «Сшиватель»
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1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
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