Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Темный мир
1 постер
Киноафиша Фильмы Темный мир

Темный мир

Finsterworld 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма разворачивается в очевидно выпавшей из времени Германии. Страна, в которой всегда светит солнце, дети носят школьную форму, а полицейские — костюмы медведей, и мастера педикюра дарят престарелым дамам печенье. Но за красотой этого параллельного мира скрывается бездна — туда свершится поездка вместе с героями фильма.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 сентября 2013
Премьера в мире 28 июня 2013
Дата выхода
28 июня 2013 Германия
Сборы в мире $611 939
Производство ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), Lhasa Films
Другие названия
Finsterworld, Elborult világ, Faux-Fuyants, Mroczny świat, Тёмный мир
Режиссер
Фрауке Финстервальдер
В ролях
Кристоф Бах
Маргит Карстенсен
Якуб Гершал
Коринна Харфух
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Темный мир
Над нами только небо 6.7
Над нами только небо (2011)
Архитектор 6.4
Архитектор (2008)
Слишком стар, чтобы умирать молодым 7.3
Слишком стар, чтобы умирать молодым (2019)
Виктория 7.5
Виктория (2015)
Любит / Не любит 7.0
Любит / Не любит (2011)
Меланхолия 7.2
Меланхолия (2010)
Генрих Наваррский 5.9
Генрих Наваррский (2010)
Безмолвный свет 6.4
Безмолвный свет (2007)
Братство волка 7.4
Братство волка (2001)
Худеющий 5.8
Худеющий (1996)
Без крыши, вне закона 7.6
Без крыши, вне закона (1985)
Жестяной барабан 7.1
Жестяной барабан (1979)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Раиса Захарова 28 ноября 2019, 19:00
Фильм очень фантастичный, впечатляющий, интригующий. Посмотрев этот фильм получила фантастичное впечатление, бурю эмоций. Очень все шикарно… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше