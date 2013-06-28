Действие фильма разворачивается в очевидно выпавшей из времени Германии. Страна, в которой всегда светит солнце, дети носят школьную форму, а полицейские — костюмы медведей, и мастера педикюра дарят престарелым дамам печенье. Но за красотой этого параллельного мира скрывается бездна — туда свершится поездка вместе с героями фильма.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска2013
Премьера онлайн28 сентября 2013
Премьера в мире28 июня 2013
Дата выхода
28 июня 2013
Германия
Сборы в мире$611 939
ПроизводствоARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), Lhasa Films
Другие названия
Finsterworld, Elborult világ, Faux-Fuyants, Mroczny świat, Тёмный мир