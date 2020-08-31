Последние слова, 2020

Год 2085, уже десять лет как не родилось ни одного ребёнка. Несколько случайных людей откликнулись на призыв встретиться в Афинах, где юный африканец Джо намерен снять последний фильм на Земле. Джонатан Носситер родился в 1961 году в Вашингтоне. Изучал живопись в Школе изящных искусств в Париже и в институте искусств в Сан-Франциско, затем древнегреческий в Дартмут-колледже. В 1990 дебютировал в художественном кино комедией«Иностранец». Фильм «Воскресенье» (1997) удостоился наград нескольких фестивалей, включая Гран-при МКФ в Довиле. Документальная лента о всемирной винной индустрии «Мондовино» (2004) была представлена в Каннах и Довиле.