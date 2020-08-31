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Последние слова, 2020

2020 / Франция / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Год 2085, уже десять лет как не родилось ни одного ребёнка. Несколько случайных людей откликнулись на призыв встретиться в Афинах, где юный африканец Джо намерен снять последний фильм на Земле. Джонатан Носситер родился в 1961 году в Вашингтоне. Изучал живопись в Школе изящных искусств в Париже и в институте искусств в Сан-Франциско, затем древнегреческий в Дартмут-колледже. В 1990 дебютировал в художественном кино комедией«Иностранец». Фильм «Воскресенье» (1997) удостоился наград нескольких фестивалей, включая Гран-при МКФ в Довиле. Документальная лента о всемирной винной индустрии «Мондовино» (2004) была представлена в Каннах и Довиле.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 31 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Джонатан Носситер
В ролях
Ник Нолти
Ник Нолти
Калифа Турай
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последние слова 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Искусство на фоне наступающего апокалипсиса: появился новый трейлер драмы «Последние слова» Ключевые роли в фильме исполнили Ник Нолти, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг.
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17 ноября 2021 13:57
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