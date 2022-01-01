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Киноафиша Фильмы Вверх Вверх, 2009: актеры и роли
Up Вверх 2009 / США
7.7 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Вверх, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пит Доктер Пит Доктер Pete Docter Боб Питерсон Боб Питерсон Bob Peterson
В ролях
Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Эдвард Эснер Эдвард Эснер Edward Asner Пол Айдинг Пол Айдинг Paul Eiding Джордан Нагай Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Иван Чуваткин Ivan Chuvatkin
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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