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Киноафиша Новости Карл собирается на свидание в трейлере новой короткометражки по мультфильму «Вверх»

Карл собирается на свидание в трейлере новой короткометражки по мультфильму «Вверх»

14 июня 2023 14:44
Карл собирается на свидание в трейлере новой короткометражки по мультфильму «Вверх»

Показы картины будут проходить перед сеансами «Элементарно».

Студия Pixar опубликовала трейлер анимационной короткометражки «Свидание Карла» (Carl’s Date), основанной на знаменитом мультфильме «Вверх» (2009).

В центре сюжета — все тот же ворчливый пенсионер Карл, который неохотно соглашается пойти на свидание со своей подругой. Однако по ходу подготовки к предстоящей встрече у героя возникает одна проблема: он не ходил на свидания со времен смерти своей жены Элли и понятия не имеет, как они устроены в наши дни. Оптимистичная говорящая собака Даг решает научить своего хозяина справляться со страхами и заводить новых друзей.

Режиссером картины выступил Боб Питерсон, работавший над оригинальным «Вверх», а также мультфильмами «В поисках Дори» и «Тачки 3».

Примечательно, что «Свидание Карла» не является первым побочным проектом Pixar по «Вверх». Ранее студия выпустила короткометражные фильмы «Спецзадание Дага» (2009) и «Джордж и ЭйДжей» (2009), а также мини-сериал «Будни Дага» (2001) о приключениях собаки в новом доме в пригороде.

Показы «Свидание Карла» будут проходить перед сеансами нового полнометражного мультфильма Pixar «Элементарно», премьера которого состоится послезавтра, 16 июня.

Фото: Pixar
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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