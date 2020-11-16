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Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
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Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
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Дата рождения
3 октября 1935
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 ноября 2020
Место рождения
Ереван, Армения
Биография Армена Джигарханяна
Родился 3 октября 1935 года. Ереван, АССР.
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Фильмография Армена Джигарханяна
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
Богатырша
анимация, семейный, детский
2015, Россия
4.0
Савва. Сердце воина
семейный, анимация
2015, Россия
4.0
Домик в сердце
комедия, семейный, мелодрама
2014, Армения / Россия
6.0
Любовь в СССР
мелодрама
2012, Россия
7.0
12 месяцев
мелодрама, комедия
2012, Россия
5.0
Золотая рыбка в городе N
фэнтези, детский
2010, Россия
6.0
Гамлет: XXI век
драма
2010, Россия
0.0
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Ушел из жизни Армен Джигарханян
Знаменитому артисту было 85 лет.
Написать
16 ноября 2020 10:41
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«Джигарханян прожил бы чуть дольше»: известная актриса вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Лена Ленина считает, что молодая жена подорвала здоровье артиста скандалами.
Написать
6 июня 2022 13:00
«Такой позор!»: режиссер раскрыл подробности последнего романа Джигарханяна
Людмила Гладунко раскритиковала поведение пожилых артистов, которые женятся на молодых женщинах.
Написать
27 мая 2022 12:55
Цымбалюк-Романовская накинулась на гонимую из дома экс-супругу Джиграханяна
Пианистка отметила, что Власова не оставила выбора бывшему мужу.
Написать
29 марта 2022 11:55
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